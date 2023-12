Është nga Tirana dhe jeton në New York – zbulohet shqiptarja që ia ka thyer zemrën reperit Drake dhe ka frymëzuar klipin e tij të fundit?

Reperi Drake është kthyer në personazhin më të përfolur gjatë këtyre ditëve në trevat shqiptare.

Kjo pasi ai së fundmi publikoi klipin “Polar opposites”, një këngë nga albumi i tij “For All the dogs”. Në klip, Drake shfaqet me disa prej shokëve të tij të veshur me xhaketa të kuqe, të gjitha me simbolin kombëtar dhe etnik të Shqipërisë – shqiponjën – të shfaqur në shpinë.

Ata e kalojnë pjesën më të madhe të klipit duke luajtur poker dhe biliardo në atë që duket si një anije në Detin Adriatik.

Sidoqoftë, përveç klipit, mediat dhe komentuesit në rrjetet sociale nuk kanë munduar të ndalojnë së foluri për tekstin e këngës, i cili duket të jetë arsyeja kryesore pse Drake i referohet Shqipërisë dhe Kosovës. Reperi kanadez këndon për një të dashur që e bllokon atë në çdo platformë sociale që mund të përdorte për të bërë kontakt. Ai përmend një vajzë me emrin Mariana.

“Mariana, ti thyen besimin tim; Pse duhet ti të dëgjosh propagandën? Sapo thyem akullin dhe tani ti po largohesh; Unë isha i sjellshëm, nuk të kuptoj; Duhet të lejosh motrën tënde të jetë zëri i arsyes; Ose unë po lexoj gabim mesazhin tënd; Ose thjesht veprimet e tua më mashtrojnë”, thotë ai në tekstin e këngës.

Drake lëviz nga entuziazmi ndërsa përpiqet të kalojë përtej momenteve të marrëdhënies që e shkaktuan atë. Ai gjithashtu tregoi njohuritë e tij gjeopolitike duke përmendur krizën e vazhdueshme në Kosovën e Veriut me Serbinë në tekstin duke thënë “Nuk e di si bëjnë gjërat në Prishtinë/Unë thjesht e di që tensioni po rritet”.

Vajza që mesa duket ka shkaktuar krejt këtë frymëzim është shqiptarja me emrin Mariana, vajza për të cilën mendohet se Drake i ka dedikuar këngën.

Ajo është një dizajnere e modës dhe sipas burimeve të Revistës Class, ajo është me origjinë nga Tirana, jo Prishtina. Thuhet se Mariana ka studiuar Farmaci në Londër. Nga Londra, ajo u zhvendos në Los Angeles dhe më pas në New York, ku larg fushës që kishte studiuar, u bë ‘dizajnere mode’.

Aktualisht ajo punon dhe jeton në New York, ku ka krijuar edhe markën e saj të vetën.

Mariana ishte shumë e afërt me Jorja Smith, ish-të dashurën e Drake. Dyshohet se ajo e takoi reperin me të cilin më pas zhvilloi një marrëdhënie romantike.

Çfarëdo që ka ndodhur mes tyre, është e rëndësishme që Mariana i bëri Drake të njohë dhe (ndoshta) të pëlqejë vërtet vendin dhe kulturën shqiptare, edhe pse është një vend kaq ndryshe dhe në të kundërt ndaj kulturës në të cilën ai është rritur.