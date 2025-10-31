Erion Veliaj për ata që e shkarkuan “Nesër do të jetë radha juaj”

Erion Veliaj ka denoncuar mënyrën e shkarkimit të tij me 8 vendime në 8 orë siç u shpreh ai, duke renditur institucionet që u vunë në lëvizje që nga këshilli bashkiak, te prefekti, kryeministria dhe më pas presidenca. Në sallën e gjykatës kushtetuese, Veliaj tha se Këshilli Bashkiak i mohoi fjalën në procesin e shkarkimit, por ajo që do t’u thoshte ishte një paralajmërim se nesër secili prej këshilltarëve bashkiakë do të ishte përballë të njëjtës padrejtësi.
“Unë nuk kam parë më eficencë me 8 vendime administrative brenda 8 orëve të punës në datën 24. Një eficencë që unë e kam kërkuar për ndihmën ekonomike, për lloj lloj situatash dhe u lutesha “Aman t’u japim lekët njerëzve”, një eficencë shembullore që fillon me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit dhe kjo është mbresëlënëse për eficencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmerrshme, pandemia dhe tërmeti dhe nuk kanë kaluar me shpejtësi kaq të madhe; një vendim në orë, në 8 vendime që janë marrë në 8 orë atë ditë, nga Këshilli, te Prefekti, te VKM, te Presidenti e kështu me radhë. Në këtë sens ky është fshati që duket, nuk ka nevojë për kallauzin tim. Se kjo është e qartë që më është mohuar njoftimi, më është mohuar ftesa, më është mohuar e drejta për të qenë aty. A do kisha mundësi ta ndryshoja mendimin e tyre? Këtë nuk kemi si ta zbulojmë për sa kohë nuk ma dhanë këtë mundësi. Unë besoj se fjala ka peshë. Kur njerëzve u jepet mundësia të flitet… ju keni bërë diferencën sot. Diferenca që keni bërë është: Ja si bëhet një proces ku dëgjohen palët! Prandaj thashë “fyerja më e rëndë e jetës sime” se u bë nga njerëz që ma dinin përkushtimin. Tirana si u bë? Ka qenë një kantier për 10 vite. Prandaj them, ritmi “nga padrejtësia në padrejtësi” që shkoi ishte mbresëlënëse, por nuk e di çfare do të kishte ndodhur nëse do të kisha qenë aty dhe t’i shihja në sy, edhe ndoshta do t’u kujtoja faktin se nesër mund të jenë ata viktimë e një padrejtësie” u shpreh Veliaj.
https://www.youtube.com/watch?v=8rimcmmOWSA