Eriksen rrëfehet: “Goditja që mora nga defibrilatori im ishte e fortë. Nuk ishte si në vitin 2021”

Christian Eriksen ka përdorur kanalet e tij për të folur për herë të parë mbi problemin e ri shëndetësor që pësoi në ndeshjen mes Danimarkës dhe Ukrainës. Futbollisti danez, i cili kishte vendosur duart në gjoks përpara se të rrëzohej në tokë për shkak të problemeve kardiake, shpjegoi se çfarë kishte ndodhur dhe si kishte ndërhyrë defibrilatori nënlëkuror i implantuar në kraharorin e tij. Vendimtare ishte ndihma e pajisjes, e cila lëshoi një goditje të vërtetë elektrike që ish-mesfushori i Interit e ndjeu qartë.
Eriksen flet për problemin e pësuar në Danimarkë-Ukrainë, vendimtar defibrilatori
Në një deklaratë të publikuar edhe në Instagram, Eriksen fillimisht qetësoi të gjithë: “Dua t’i bëj të ditur të gjithëve se jam mirë dhe se jam në shtëpi me familjen time. Siç mund ta imagjinoni, marrja e një goditjeje nga ICD-ja ime (defibrilatori, shën. red.) pati një ndikim të fortë si tek unë ashtu edhe te familja ime, por dua t’i siguroj të gjithë se kjo ishte një situatë ndryshe nga ajo e vitit 2021. Ndihem mirë dhe rikuperimi im ka nisur tashmë.”
Çfarë ndodhi me Eriksen dhe si është gjendja e tij
Si dinamika e incidentit, ashtu edhe reagimet ishin shumë të ndryshme nga ato të Danimarkë-Finlandë në vitin 2021, kur zemra e tij pushoi së rrahuri dhe vetëm një masazh kardiak i gjatë dhe vendimtar i shpëtoi jetën. Pas atij episodi, futbollisti nisi të jetonte me një defibrilator që monitoron ritmin e zemrës dhe ndërhyn në rast anomalish kardiake duke lëshuar një shkarkim elektrik.
Kështu ndodhi edhe të dielën, me Eriksenin që u rikuperua shumë shpejt dhe doli nga fusha me këmbët e veta përpara se të transportohej në spital. Gjithçka shkoi për mrekulli falë pajisjes së tij shpëtuese, e cila bëri pikërisht punën për të cilën ishte projektuar.
E ardhmja e Eriksen
Dhe pikërisht këtë dëshironte të sqaronte lojtari i VfL Wolfsburg në mesazhin e tij, ku foli edhe për të ardhmen e afërt. Për momentin prioriteti është të pushojë dhe t’i kushtohet familjes, me një siguri më shumë: engjëlli i tij mbrojtës nënlëkuror është gati të ndërhyjë në çdo moment. “Përveçse jam mirënjohës për mbështetjen dhe ndihmën e të gjithë lojtarëve dhe stafit mjekësor në fushë, jam jashtëzakonisht mirënjohës edhe ndaj mjekëve që janë kujdesur për mua dhe zemrën time ndër vite.
Falë kompetencës së tyre, ICD-ja ime bëri pikërisht atë për të cilën ishte projektuar: të më mbrojë kur kam nevojë. Për momentin objektivi im është të rikuperohem, të kaloj kohë me familjen, të shkoj me pushime dhe të luaj futboll me fëmijët e mi.”