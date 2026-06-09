Eriksen duhet të tërhiqet, Gravesen i ashpër: “Pashë gruan e tij të vraponte në fushë”

Janë të shumta zërat që në orët e fundit po ngrihen, veçanërisht në Danimarkë, për ta ftuar Christian Eriksen të varë këpucët në gozhdë pas episodit të dytë të aritmisë kardiake potencialisht fatale – që ndodhi të dielën gjatë miqësores kundër Ukrainës – dhe që vetëm ndërhyrja e menjëhershme e defibrilatorit nënlëkuror, i implantuar pas sulmit të parë pesë vite më parë në Europian, arriti ta neutralizonte menjëherë.
Gravesen e fton Eriksen të tërhiqet për hir të gruas së tij
Nëse gjithçka përfundoi mirë (natyrisht ish-mesfushori i Interit tani do të duhet të pushojë për një periudhë), mbeten ende në mendje momentet e frikës së madhe që u përjetuan edhe këtë herë në fushën e Odenses, duke shqetësuar edhe ata që po e ndiqnin nga jashtë, si njerëzit më të afërt të Eriksen. Pikërisht ky aspekt i çështjes e shtyu ish-kombëtarin danez Thomas Gravesen – “Orkun” e mesfushës që të gjithë e kujtojnë për sezonin e tij te Real Madrid – të shprehej në mënyrë shumë të ashpër ndaj bashkëkombësit të tij.
Defibrilatori evitoi më të keqen: shpjegimet e mjekut për rrëzimin e dytë të Eriksen në fushë
8 Qershor, 09:55
Gravesen deklaroi se Eriksen duhet të tërhiqet për të mirën e gruas së tij, Sabrina Kvist Jensen, partnerja e tij prej gati 15 vitesh, me të cilën u martua vitin e kaluar dhe nga e cila ka dy fëmijë, të lindur në vitet 2018 dhe 2020. Gruaja ndodhej pranë vijës së fushës në të dy rastet kur bashkëshorti i saj pati probleme, një stres i jashtëzakonshëm që e ka vënë në provë rëndë.
O incidente Eriksen. Que este capítulo seja definitivo e ele não sofra nada demais. Aparentemente, o atleta estava consciente depois do atendimento médico. pic.twitter.com/njzIDyVykK
— Faviere (@le_faviere) June 7, 2026
“Kjo nuk ka më asnjë lidhje me karrierën, bëhet fjalë për jetën. Është jeta e Christian Eriksenit – tha Gravesen, i cili tani punon si komentator sportiv në televizion –. Pashë gruan e tij të vraponte sërish në fushë. Në çfarë situate po e vendos ai? Duhet të shohësh pak më larg se maja e hundës. Futbolli është krejtësisht i parëndësishëm kur ndodh diçka e tillë”.
Ish-futbollisti shkoi edhe më tej se sa një thirrje për t’u tërhequr: sipas tij, nëse Eriksen do të dëshironte të vazhdonte të luante (ai ka ende një vit kontratë me VfL Wolfsburg), vendimi nuk duhet të varet prej tij dhe duhet të detyrohet të largohet nga futbolli.