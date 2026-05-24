Erdogan i telefonon Trump: Gati të mbështesim marrëveshjen me Iranin

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të ofrojë çdo lloj mbështetjeje për zbatimin e një marrëveshjeje të mundshme me Iranin, gjatë një bisede telefonike me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, si dhe me liderë të vendeve të rajonit.

Sipas një deklarate të publikuar nga zyra e presidentit turk, Erdogan theksoi se një marrëveshje që do të siguronte kalimin e lirë përmes Ngushticës së Hormuzit do të kontribuonte në stabilitetin rajonal dhe do të sillte lehtësim për ekonominë globale.

Deklarata vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme dhe përpjekjesh intensive diplomatike për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës mes SHBA-së dhe Iranit.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top