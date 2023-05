Erdogan ‘hap thesin’ para zgjedhjeve, rrit me 45% pagën minimale

Në një njoftim të fundit, presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka zbuluar se pagat për më shumë se 700,000 punëtorë në sektorin publik do të rriten me 45%. Kjo lëvizje synon të rrisë pagën minimale për punonjësit publikë në 15,000 lira në muaj. Protokolli Kornizë i Marrëveshjes Kolektive Publike, i cili do të përcaktojë të drejtat ekonomike dhe sociale të punonjësve publikë, u nënshkrua me një ceremoni ku mori pjesë edhe presidenti Erdogan.

Gjatë ceremonisë, Presidenti Erdogan tha: “Me këtë protokoll ne përcaktojmë kornizën e pagave që do të marrin rreth 700 mijë vëllezërit tanë në vitet 2023-2024. Në kuadrin e kësaj marrëveshjeje kolektive, ne i rrisim pagat me 45 për qind, duke përfshirë edhe pjesën e mirëqenies, duke rritur kështu pagën minimale të punonjësve publikë në 15,000 lira”.

Përveç rritjes së pagës prej 45%, qeveria po prezanton një aplikim për pagesën e primit midis 4% dhe 6% për punëtorët që nuk kanë asnjë pagesë tjetër të primit të punësimit. Qeveria po shton gjithashtu 10% në pagën e zhveshur të veteranëve, viktimave të terrorizmit dhe punëtorëve pranë dëshmorëve.

Megjithatë, disa oficerë dhe punonjës të tjerë janë të pakënaqur me rritjen e pagave, duke besuar se është e padrejtë. Pagat e punonjësve të kualifikuar po bien çdo ditë në Turqi, një shqetësim i rëndësishëm për shumë njerëz.

Pavarësisht kësaj, qeveria ka deklaruar se rritja e pagave është një hap drejt ofrimit të kushteve më të mira të jetesës për punonjësit publikë dhe familjet e tyre. Qeveria shpreson se kjo lëvizje do të ndihmojë në nxitjen e ekonomisë dhe do të çojë në rritjen dhe zhvillimin e përgjithshëm.

Nga ana tjetër, disa ekspertë argumentojnë se rritja e pagave nuk është e mjaftueshme dhe duhet bërë më shumë për të adresuar shqetësimet e punonjësve publikë. Ata sugjerojnë se qeveria duhet të fokusohet në krijimin e më shumë vendeve të punës dhe ofrimin e kushteve më të mira të punës për punëtorët, krahas rritjes së pagave.

Si përfundim, vendimi i qeverisë për të rritur pagat për punonjësit e sektorit publik është një hap drejt përmirësimit të jetës së punëtorëve në Turqi. Megjithatë, qeveria duhet të vazhdojë të punojë drejt ofrimit të kushteve më të mira të jetesës për të gjithë punëtorët, pavarësisht nga sektori apo titulli i tyre i punës.