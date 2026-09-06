Episodi i penalltisë së mohuar për prekje me dorë nga Lobotka: Interi proteston, por pamjet televizive nuk sqarojnë

Analiza e arbitrimit në Inter-Napoli përqendrohet mbi të gjitha te një episod që shkaktoi protestat e zikaltërve. Një prekje e dyshuar me dorë në zonë nga Lobotka, e pandëshkuar as nga arbitri Sozza dhe as nga bashkëpunëtorët e tij në VAR, është bërë objekt diskutimesh edhe sepse nuk është e qartë nëse kontakti ka ndodhur apo jo. Nuk kishte asnjë dyshim nga Barella, i cili po luftonte për topin me mesfushorin e Napolit, dhe nga shokët e tij të skuadrës. Kamerat televizive në dispozicion, megjithatë, nuk i kanë larguar dyshimet.
Prekja e dyshuar me dorë e Lobotkës në zonë në Inter-Napoli, çfarë ndodhi
Me rezultatin 0-0 në pjesën e dytë, pati një përplasje të fortë në zonën e Napolit, me Lobotkën dhe Barellën që luftonin për topin. Pas një devijimi, topi duket se përfundoi në dorën e djathtë të mesfushorit të Napolit, i cili e kishte krahun shumë të hapur. Kundërshtari i tij menjëherë tërhoqi vëmendjen e arbitrit, duke protestuar në mënyrë të dukshme. Praktikisht të gjithë zikaltërit ngritën duart, por u detyruan të vazhdonin lojën pasi ndërhyrja nuk u ndëshkua.
Asnjë ndërhyrje e VAR-it dhe aksioni vazhdoi, për zhgënjimin e protestave të Interit, i cili më pas u përball me një zhgënjim të vërtetë. Pak më vonë, në aksionin e kundërt, erdhi avantazhi i skuadrës mike, i shënuar nga Politano. Penallti e mohuar dhe 0-1: një goditje e dyfishtë e rëndë për skuadrën e Chivut.
Çfarë thotë rregullorja në rast të prekjes së topit me dorë nga Lobotka
Ndërkohë, episodi përfundoi nën lupën e Luca Marellit, ekspertit të çështjeve të arbitrimit në DAZN. Ky i fundit nuk e fshehu habinë: para së gjithash, krahu i Lobotkës ishte shumë i hapur dhe më pas gjesti ishte instinktiv, me një lëvizje të vogël drejt topit. Sipas rregullores, pra, në rast se do të kishte pasur prekje faktike, do të ekzistonin të gjitha kushtet për të akorduar një goditje dënimi. Problemi, megjithatë, është pikërisht ky: pamjet nuk japin siguri absolute se Lobotka e ka prekur topin me dorë.
Dhe pak më vonë vetë Marelli e konfirmoi: “Kemi parë të gjitha pamjet që kemi në dispozicion deri tani. Natyrisht, nëse do të ketë pamje të tjera, do t’jua themi. Nga kjo pamje nuk kuptohet nëse Lobotka e prek apo jo topin. Nga një këndvështrim, ai i kamerës 1, duket se po, ndërsa nga të tjerat duket se jo”.