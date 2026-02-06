Ëndrra e Kupës e Betis përfundoi me goleadë poshtëruese: “manita” e Atletico Madrid

Atletico Madrid zhvilloi ndeshjen më të mirë të sezonit përballë Real Betis dhe u kualifikua në gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit. Lookman është lajmi më i mirë për “Colchoneros”. Një gol dhe një asist në ndeshjen e tij të parë me fanellën madrilene e vendosin si një nga afrimet që ka ngjallur më shumë entuziazëm në vitet e fundit. Hancko, Giuliano, Griezmann dhe Almada plotësuan goleadën. Real Betis pothuajse nuk bëri rezistencë dhe Pellegrini bëri ndryshime në pjesën e dytë duke menduar më shumë për ndeshjen e kampionatit të fundjavës sesa për përmbysjen.
Ademola Lookman, ndikim i menjëhershëm
Atletico Madrid e nisi ndeshjen duke monopolizuar zotërimin e topit. Megjithatë, rasti i parë ishte për skuadrën vendase. Abde provoi me një goditje të pjerrët jashtë zones: kërkoi shtyllën e largët dhe për pak gjeti trekëndëshin e majtë të portës që mbron Musso. Minutat e para dukeshin më shumë si kohë shtesë. Të dy ekipet të çorganizuara dhe me shumë tranzicione. Goli i parë i takimit erdhi nga një top i ndalur. Hancko devijoi me kokë në shtyllën e parë goditjen nga këndi të Baena dhe Adrián San Miguel, fatkeqësisht, e preku me krah dhe e futi topin në portën e tij.
Lookman ishte emri kryesor i skuadrës së Simeones. Krijoi shumë rrezik në krahun e majtë, por gaboi dy raste të pastra. Kuqebardhët ishin dominues të qartë të përballjes dhe e shfrytëzuan këtë. Në minutën e 29’, Giuliano finalizoi një aksion të bukur të ndërtuar në krahun e majtë nga Ruggeri, Lookman dhe Baena. Atletico po kënaqeshin në fushën e lojës. Kjo ishte shumë e dukshme dhe, para pushimit, do t’i linin “rojiblancos” në tapet. Pablo Barrios udhëhoqi një kundërsulm, të nisur me një takë të shkëlqyer të Griezmann, dhe vuri në lëvizje Lookman, i cili la pas dy kundërshtarë dhe mposhti portierin e Betis me një goditje në shtyllën e afërt.
Nigeriani është elektroshoku që i nevojitej Atletico Madrid. Në rikthimin nga pushimi, ai u bë sërish vendimtar për të rritur goleadën në çerekfinalet e Kupës së Mbretit. Të besuarit e Simeone i kapën sërish jashtë pozicioni “verdiblancos” dhe Lookman asistoi për Griezmann që të shënonte golin e katërt të Colchoneros. Dëshmia e qartë se skuadra e kryeqytetit spanjoll po luante ndeshjen më të mirë të sezonit ishte fakti që vazhdonin të kërkonin portën kundërshtare. Atletico Madrid menaxhoi ritmin e lojës gjatë nëntëdhjetë minutave, u luajt ajo që donin “Colchoneros”. Në dhjetë minutat e fundit, Almada shfrytëzoi një top të kthyer nga San Miguel dhe realizoi të pestin, duke vulosur rezultatin.