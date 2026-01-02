Endrick te Lyon, Camavinga i jep një këshillë: “Mos u vish kurrë me të gjelbër”

Ka fituar tashmë shtatë trofe në karrierë, por për Endrick, talentin shumë të ri të lindur në vitin 2006, gjatë vitit e gjysmë të fundit, pra atij të kaluar te Real Madrid, është folur kryesisht për çështje jashtë fushës. Vetëm një paraqitje këtë sezon në La Liga, tre gjithsej. Konkurrenca në sulm është e fortë dhe e pamëshirshme, ndaj “Los Blancos” kanë vendosur të pranojnë ofertën e Lyon, që e ka marrë në huazim deri në qershor. Do të ketë mundësi të rritet dhe duhet të shmangë gabimet, në fushë dhe jashtë saj. Camavinga, francezi i Real Madrid, që duket se e njeh mirë, i ka dhënë një këshillë: ka një gjë që në Lyon nuk duhet ta bëjë kurrë.
Rendimenti zhgënjyes i Endrick me Real Madrid
Endrick është një 2006 që me Palmeiras ka djegur etapat. Real Madrid e siguroi, duke paguar gati 50 milionë euro, kur ishte ende i mitur dhe në verën e vitit 2024 e regjistroi zyrtarisht. Një vit e gjysmë zhgënjyes. Ka luajtur dhe dhënë pak, madje ka humbur edhe vendin në kombëtare, pavarësisht se Ancelotti e njeh mirë. 40 ndeshje dhe 7 gola në një vit e gjysmë (5 prej tyre në Kupën e Mbretit). Sigurisht nuk është e lehtë kur përpara ke emra si Mbappé, Vinícius dhe Bellingham.
Mesazhi që Camavinga i ka dërguar Endrick
Tani kalimi në huazim te Lyon. Një zgjedhje e mençur. Lyon është historikisht një klub ku të rinjtë mund të rriten, luan në një kampionat konkurrues, në Europa League dhe në stol ka një trajner shumë të mirë si Paulo Fonseca. Tani i takon atij të tregojë se ka cilësi. Endrick ka një shans dhe duhet të përpiqet të rifitojë vendin te Reali në të ardhmen. Eduardo Camavinga, që ka qenë shok skuadre gjatë këtij viti e gjysmë në Madrid dhe që si francez e njeh mirë ambientin, i ka dhënë një këshillë, të cilën vetë Lyon e ka shpërndarë në rrjetet sociale: “Vëlla, duhet ta dish se duke luajtur me Lyon nuk mund të vishesh më me të gjelbër, për sa kohë që je aty. Kurrë.”
Pse Endrick me Lyon duhet ta fshijë të gjelbrën nga jeta e tij
E gjelbra është ngjyra e Saint-Étienne, rivalit të përjetshëm të Lyon. Një rivalitet historik, praktikisht një derbi lokal, pasi dy qytetet ndodhen rreth 60 kilometra larg njëri-tjetrit. Dy klube që janë alternuar në historinë e futbollit francez: Saint-Étienne ishte skuadra me më shumë tituj deri në shpërthimin e PSG-së, me titullin e dhjetë dhe të fundit në vitin 1981, ndërsa Lyon u zhbllokua në vitin 2002 dhe fitoi shtatë kampionate radhazi. Rivalitet i egër, që disa vite më parë prodhoi përplasje mes tifozëve dhe prillin e kaluar madje edhe plagosjen e një anësori, i goditur nga një objekt i hedhur nga tribunat.
Les premiers pas d’Endrick en 🔴🔵 pic.twitter.com/rKc0N6helC
— Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2026