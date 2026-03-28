EMRAT/ Kush janë 18 banorët që u bënë pjesë e “Ferma VIP”

Mbrëmjen e së premtes, spektakli i shumëpritur Ferma VIP 3 hapi dyert e sezonit të ri, duke sjellë surpriza, sfida dhe një kast të pasur me emra të njohur. Për herë të parë, moderimi i formatit i është besuar Arbana Osmanit, prezantuese që ka lënë gjurmë në ekranin shqiptar me Big Brother, duke sjellë një frymë të re dhe shumë pritshmëri nga publiku.
Paneli i opinionistëve këtë sezon përbëhet nga tre emra të njohur: Einxhel Shkira, Ermal Mamaqi dhe Armina Mevlani, të cilët do të komentojnë zhvillimet dhe dinamikat brenda fermës, duke sjellë analizë dhe humor për shikuesit.
Ndërsa sa i përket banorëve, edicioni i tretë ka një kast të larmishëm. Soni Malaj ishte e para që hyri në fermë, duke hapur rrugën për emra të tjerë të njohur nga muzika, aktorët dhe rrjetet sociale si Elvis Pupa, Romir Zalla, Mimoza Ahmeti, Jonida Maliqi, Sara Karaj, Vanesa Sono, Adi Pula dhe Rafaela. Lista e banorëve vazhdon me emra si Blerina Bajko, Gona Sina, Gresa Sekiraqa, Beni Vacaj, Malbora Gurra, Kuba, Fabiola Elezaj, Xhesi Loci, Akil Vardi dhe Indri Shiroka, duke krijuar një kast të pasur dhe plot ngjyra.
Me një kast të tillë dhe prezencën e opinionistëve, Ferma VIP 3 pritet të sjellë dinamika të forta, rivalitete, momente emocionuese dhe konkurrencë të madhe mes banorëve. Publiku tashmë ka filluar të komentojë hyrjet dhe pritshmëritë për sezonin e ri, ndërsa emocionet dhe surprizat premtues vazhdojnë të mbajnë shikuesit të lidhur pas ekranit.
Zyrtare! Ja kush janë tre opinionistët e “Ferma VIP 3” – EMRAT
Në këtë sezon, sfida dhe strategjia nuk kanë qenë kurrë kaq intensive, dhe çdo hap i banorëve do të ndiqet me vëmendje nga publiku.