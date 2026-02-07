EMRAT/ Dosjet “Epstein” shkaktojnë tërmet edhe në Hollywood

Dosjet e reja mbi Jeffrey Epstein, të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë të premten e kaluar, kanë shkaktuar gjithashtu një tronditje të fortë edhe në botën e artit.
Emra të njohur nga bota e muzikës dhe kinemasë janë të regjistruar në pamje fotografike ose në disa nga mesazhet me email të shkëmbyera nga i dënuari për krime seksuale kundër të miturve, dimensionet e sëmura të të cilit kanë shkaktuar tronditje dhe neveri.
Çështja ka dhënë një ndikim të madh negativ te reperi, producenti dhe bashkëshorti i famshëm i Beyonce, Jay Z. Emri i tij përmendet në dëshminë e një viktime anonime e cila ankohet se një nga shumë herët që është droguar dhe më pas është abuzuar seksualisht, kur ka rifituar vetëdijen ka parë Jay Z dhe producentin e filmave Harvey Weinstein, gjithashtu i dënuar për krime seksuale, në dhomë me të.
Ky zbulim i ri i ka dhënë një goditje të madhe imazhit publik të çiftit të famshëm dhe shumë të pasur, Jay Z – Beyonce, të cilët janë zhdukur nga faqja e dheut javën e fundit. Është e qartë se pse ata nuk u shfaqën as në ceremoninë glamuroze të ndarjes së çmimeve muzikore Grammy që u zhvillua të dielën e kaluar, vetëm pak orë pasi dosjet Epstein u bënë publike. Në të njëjtën kohë, ndjekësit e tyre në rrjetet sociale janë ulur me miliona në vetëm 24 orë.
Duhet theksuar se Jay Z ishte kritikuar kohët e fundit për marrëdhënien e tij të ngushtë me reperin dhe producentin e fuqishëm të muzikës P. Diddy, i cili u dënua për krime seksuale këtë verë dhe aktualisht është në burg.
Edhe përfshirja e Leonardo DiCaprio në çështjen e errët “Epstein” ka shkaktuar gjithashtu shumë zhurmë. Emri i aktorit të famshëm përmendet të paktën 3 herë në email-et e pedofilit të dënuar, përdhunuesit serial dhe trafikantit të seksit, i cili i dha fund jetës në burg në korrik 2019.
Sipas një informacioni të publikuar, në qershor 2009, Jeffrey Epstein i shkroi politikanit të fuqishëm britanik dhe ish-ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar në SHBA, Lord Peter Mandelson: “A mund të mendoni për ndonjë në Indi, Kinë, Japoni, Rusi etj., që do të donte mbështetjen e Leonardo DiCaprio, të Rusisë etj…. makinave etj.? Ai po kërkon produkte jo-amerikane për të promovuar dhe për të fituar para.”
Email-e të tjera të shkëmbyera midis Epstein dhe autorit indiano-amerikan Deepak Chopra, i cili bën një karrierë si një guru i mjekësisë alternative, përmendin rregullimin e një takimi midis DiCaprio dhe Woody Allen, i cili, sipas dosjeve të publikuara më parë, i përkiste rrethit të ngushtë shoqëror të pedofilit të dënuar: “Kur je në New York, a mendon se DiCaprio-s do t’i pëlqente të darkonte me Woody-n?” – pyet Epstein, për të cilin përgjigja është: “Sigurisht, mund ta pyes kur të flasim.”
Për më tepër, sipas dëshmisë së një personi që i bëri masazh Epsteinit, ai dyshohet se i tha se dilte me Leonardo DiCaprio-n.
Megjithatë, informacionet nga rrethi i ngushtë i aktorit thonë se ai nuk e kishte takuar kurrë Epsteinin dhe as nuk kishte ndonjë ide për krimet e tij.
Por miku i ngushtë i Epstein, Lord Peter Maddenson, implikoi gjithashtu një aktor tjetër të famshëm të Hollivudit, George Clooney, në rrjetën e errët të jetës së tij tronditëse kriminale. Konkretisht, në janar 2010, teksa Epstein dyshohet se ishte në Kopenhagen me aktorin e famshëm, midis tyre u shkëmbye dialogu elektronik i mëposhtëm: “Tani e di që Kopenhageni ka vajza interesante…” shkruan Epstein. Mandelson që përgjigjet: “A mund të kem një muzë njësoj si George Clooney?”
Këngëtari legjendar i Rolling Stones, Mick Jagger, i është bashkuar listës së personazheve të famshëm që kanë pasur kontakt me Jeffrey Epstein, pasi ekziston një foto që e tregon atë të ulur midis tij dhe ish-presidentit amerikan Bill Clinton, i cili gjithashtu shfaqet në të dhënat e publikuara të ketë mbajtur kontakte të ngushta shoqërore me të në të kaluarën.
Grupi i parë i dosjeve të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhjetorin e kaluar përfshinte foto dhe prova që e lidhnin Epstein me Mbretin e Popit, Michael Jackson, i cili u gjykua për përdhunimin e një të miture, por u lirua nga akuzat, aktorin e njohur Kevin Spacey, i cili në vitin 2017 u akuzua për raste të shumta ngacmimi seksual, një rast që i shkatërroi karrierën, dhe të tjerë.