Emma Roberts flet për dështimin e “Madame Web”

Emma Roberts po ndan mendimet e saj se pse Madame Web dështoi në arkë.Emma Roberts po ndan mendimet e saj se pse Madame Web dështoi në arkë.

Në një intervistë për Variety, aktorja tha, me pak fjalë, Hollivudi është i paparashikueshëm dhe kushdo që mendon se mund të parashikojë fatin e një filmi, nuk e kanë idenë si funksionon. Pak fat dhe koha gjithashtu ndihmon.

“Gjërat funksionojnë; gjërat nuk funksionojnë. Të gjithëve u pëlqen të sillen sikur mund të parashikojnë nëse do të punojnë apo jo,” tha ajo për gazetën. “Dhe e vërteta është se nuk mundesh. Gjërat shkojnë keq, dhe më pas shpërthejnë më vonë në TikTok. Gjërat shkojnë mirë, por më pas i shikon dhe thua: “Kjo shkoi mirë?” Nuk ka asnjë sekret.

Filmi i Marvel Comics me regji të Clarkson – me Roberts, Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps dhe Adam Scott – doli në kinema në shkurt. Deri në mars, filmi ka një vlerësim prej 12 përqind në Rotten Tomatoes, me një rezultat të Audiencës prej 57 përqind.

Sa i përket arsyes pse filmi fitoi pak tërheqje, Roberts gjithashtu ka disa mendime.

“Nëse nuk do të ishte kultura e internetit dhe çdo gjë që do të bëhej shaka, mendoj se pritja do të kishte qenë ndryshe”, shtoi Emma. “Dhe kjo është ajo që më shqetëson për shumë gjëra, madje edhe gjëra që kam bërë, është se njerëzit thjesht bëjnë një shaka të tillë me gjithçka tani.”

Ndërsa Roberts shijoi përvojën e saj në Madame Web, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për Johnson, e cila luajti në rolin kryesor . Dakota i tha Bustle se nuk ishte e befasuar nga mungesa e suksesit të filmit.