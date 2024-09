Eminem rikthehet në skenën e VMA-s

Eminem do të kthehet në skenën e VMA-s për të hapur shfaqjen e cila do të mbahet të mërkurën mbrëma.

Artisti, do të rikthehet në skenën e shfaqjes për herë të parë që nga viti 2022, kur ai performoi me Snoop Dogg dhe për herë të fundit hapi shfaqjen në 2010 me një duet në hitin e tij “Love the Way You Lie” me Rihanna-n.

Tetë nominimet e tij këtë vit përfshijnë “Video of the Year”, “Best Hip-Hop”, “Song of the Summer” dhe “VMAs Most Iconic Performance” për hitin e tij të vitit 2000 të “Real Slim Shady” dhe “The Way I”. Am”.

Ai i bashkohet një formacioni që përfshin Anitta, Karol G, LL Cool J, Shawn Mendes, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, GloRilla, Camila Cabello, Rauw Alejandro, Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz dhe Blackpink’s Lisa. Shfaqja zhvillohet drejtpërdrejt të mërkurën, 11 shtator nga UBS Arena e Nju Jorkut.