Eminem i lidhur me një stiliste me origjinë shqiptare?

Eminem, duket se ka ndezur thashetheme për një lidhje të re romantike me stilisten e tij prej vitesh, Katrina Malota. Sipas burimeve për TMZ, marrëdhënia mes tyre ka kaluar në një tjetër nivel, duke u kthyer në një lidhje dashurie – megjithëse nuk dihet saktësisht se kur ka nisur kjo romancë.
Malota, e cila ka qenë pjesë e projekteve të shumta të reperit 52-vjeçar, përfshirë xhirimet e videove muzikore, është një emër i njohur në industrinë e bukurisë në Michigan. Ajo ka punuar gjithashtu me emra të mëdhenj si Snoop Dogg, Robin Thicke dhe 50 Cent.
Marshall Bruce Mathers III, i njohur botërisht si Eminem, është mjaft i rezervuar kur bëhet fjalë për jetën e tij romantike. Lidhja e tij më e përfolur ka qenë ajo me ish-bashkëshorten Kim Scott, me të cilën u martua dhe u divorcua dy herë – fillimisht në fund të viteve ’90 dhe më pas për një periudhë të shkurtër në 2006.
Ata janë prindër të tre fëmijëve: Hailie Jade (29 vjeç), Alaina Marie (32) dhe Stevie Laine (23). Alaina është bija e motrës së Kim-it, të cilën Eminem e adoptoi për shkak të problemeve të saj me varësinë. Edhe Stevie u adoptua nga reperi pas ndarjes së Kim me ish-partnerin e saj.
Në të kaluarën, Eminem është lidhur me emra si Mariah Carey – lidhje që ajo e ka mohuar – si dhe me reperen Nicki Minaj, për të cilën thashethemet nisën në vitin 2018.
Në një intervistë për Vulture në vitin 2017, ai pranoi se takimet pas divorcit ishin të vështira dhe se përpiqej të njihte njerëz në vende si klubet e striptizit ose përmes aplikacioneve si Tinder, por asgjë nuk kishte funksionuar për ta bërë publike.