Emery nuk e përshëndeti Artetën se “bën shumë ftohtë”: një video zbulon të vërtetën

Arsenal e mbylli vitin 2025 me bujë duke i shënuar 4 gola ndjekësve të Aston Villa. Një provë e rëndësishme pjekurie për kryesuesen, së cilës i mjaftoi vetëm pjesa e dytë për ta mbyllur ndeshjen dhe për t’u shkëputur përkohësisht në krye të Premier League. Gëzim i pakontrolluar për trajnerin e “Gunners”, Arteta, dhe zhgënjim i madh për Emery, me dy teknikët që në fund të përballjes nuk u përshëndetën në fushë. Një skenë që nuk kaloi pa u vënë re në Angli, ku “pjesa e tretë” është e shenjtë. Çfarë ndodhi? Shpjegimi i trajnerit të Villans nuk dukej bindës, edhe pas rishikimit të videove të episodit.
Emery largohet dhe nuk përshëndetet me kolegun Arteta
Festë e madhe për stolin e skuadrës vendase në fishkëllimën finale, me teknikun Arteta që përqafoi menjëherë bashkëpunëtorët e tij. E pamundur të mos ishe i lumtur për një fitore të rëndë ndaj skuadrës aktualisht të tretë në renditje. Kur spanjolli u kthye për t’u drejtuar, si zakonisht, drejt stolit kundërshtar për të përshëndetur, ai u duk pothuajse i hutuar. Ish-mesfushori, pasi pa rreth e rrotull, nuk e gjeti askund Emery dhe u shfaq i zhgënjyer.
🚨🔴‼️ Emery on why he didn’t shake Arteta’s hand after Villa’s loss 😂:
“After finishing the match my routine is always quick, shake hands.
I was waiting. Of course (Arteta) was happy.
I decided to go inside.
I can’t wait forever. It’s cold outside.” pic.twitter.com/xlLpTSBPCF
— Arsenal Zone (@ArsenalZNE) December 30, 2025
Versioni i Emery për mungesën e përshëndetjes
Emery ishte tashmë në dhomat e zhveshjes dhe nuk u gjend aty për shtrëngimin e duarve. Shpjegimi i tij pas ndeshjes ishte ky: “Është e thjeshtë. Mund ta shikoni. Pasi mbarojmë, rutina ime është e shpejtë: shtrëngoj dorën dhe më pas, me stafin tim, i shoqëroj lojtarët në dhomat e zhveshjes. Po prisja dhe, natyrisht, ai po festonte me bashkëpunëtorët e tij. Vendosa të hyj. Për mua, asnjë problem. Nuk mund të pres përgjithmonë, është ftohtë jashtë.”
Videoja që përgënjeshtron fjalët e Emery
Megjithatë, një video e përgënjeshtron versionin e trajnerit të Aston Villa dhe ish-it të madh të ndeshjes. Shihet qartë se, menjëherë pas fishkëllimës së trefishtë të arbitrit, ai drejtohet nga tuneli pa u ndalur dhe pa pritur. Vetëm një vështrim drejt stolit kundërshtar, por me hap të vendosur drejt daljes. Zhgënjimi duket se i ka luajtur një shaka të keqe. Pak sekonda më pas, mbërrin një Arteta i hutuar dhe i zhgënjyer për mungesën e shtrëngimit të duarve. Megjithatë, trajneri i Arsenal e minimizoi situatën: “Nuk është problem. Ndonjëherë ndodhemi në momente të tilla dhe ndonjëherë jo, kështu që për mua nuk është problem.”