Elon Musk synon të blejë Liverpool, konfirmimi nga babai: “Nuk flas se rrisin çmimin”

Elon Musk duket se ka në plan të blejë Liverpool. Lajmin e ka dhënë babai i sipërmarrësit, Erroll Musk, i cili në një intervistë ka zbuluar se djali i tij ka si një nga synimet e tij marrjen e ekipit që po dominon Premier League.

Babai i Musk përgjigjet mbi blerjen e mundshme të Liverpool

Themeluesi i Tesla, i cili aktualisht është shumë i angazhuar edhe politikisht, duke qenë në fakt krahu i djathtë i Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ndër projektet e shumta ka edhe atë të hyrjes në mënyrë madhështore në botën e futbollit: në objektivin e tij është Liverpool-i. Babai i Musk ka dhënë një intervistë ku iu përgjigj edhe një pyetjeje lidhur me blerjen e mundshme të Reds. Gazetarja pyeti: “A ka shprehur djali juaj dëshirën për të blerë Liverpool Football Club?”. Përgjigjja ishte: “Nuk mund të komentoj, përndryshe do të rrisin çmimin”.

"Does your son want to buy Liverpool Football Club?"

"I can't comment on that. They'll raise the price."

Errol Musk confirms that his son, @ElonMusk, is interested in buying Premier League side Liverpool.@KaitBorsay pic.twitter.com/2xcRPH0b6k

— Times Radio (@TimesRadio) January 7, 2025