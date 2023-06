Elon Musk rifiton statusin si njeriu më i pasur në botë

Elon Musk ka rifituar pozicionin e tij si personi më i pasur në botë, pasi rrëzoi nga froni multi-miliarderin francez Bernard Arnault nga vendi i parë.

Shefi i Twitter e kaloi manjatin francez të markës luksoze të mërkurën pasi aksionet e LVMH të z. Arnault ranë 2.6 për qind në tregtimin e Parisit. Arnault drejton konglomeratin më të madh të markave luksoze në botë që përfshin kompani të tilla si Louis Vuitton, Tiffany, Celine dhe Tag Heuer. Pasuria totale e shefit të Tesla dhe SpaceX tani është rreth 192 miliardë dollarë, krahasuar me 187 miliardë dollarë të manjatit francez, sipas një raporti të miliarderëve të Bloomberg. Dy multimiliarderët kanë qenë në konkurrencë të ngushtë për vendin e parë kohët e fundit.

Shefi i Tesla-s rimori për pak kohë vendin e parë në fillim të marsit, por humbi pozicionin e tij pasi aksionet e Tesla ranë me rreth 5 për qind, duke ulur pasurinë e tij me 2 miliardë dollarë dhe duke i lejuar biznesmenit francez të rimarrë vendin e parë. Por aksionet e LVMH ranë me një të dhjetën që nga prilli, duke fshirë gati 11 miliardë dollarë nga vlera neto e zotit Arnault në një ditë të vetme.

Musk, pasuria e të cilit është kryesisht e lidhur me aksionet e tij Tesla, fillimisht arriti në vendin e parë në vitin 2021 falë aksioneve të prodhuesit të makinave elektrike që u rritën mbi 1000 për qind brenda dy viteve. Pasuria e titanit Tesla u rrit edhe një herë me mbi 55 miliardë dollarë këtë vit për shkak të aksioneve të kompanisë EV, nga të cilat ai zotëron rreth 13 për qind. Ndërsa aksionet e LVMH janë rritur me gati një të pestën këtë vit, aksionet e Tesla janë rritur me mbi 65 për qind gjatë kësaj kohe.