Elon Musk reagon ndaj kritikave të Billie Eilish

Elon Musk ka reaguar ndaj Billie Eilish, e cila e quajti atë “pathetic pussy bitch coward” për grumbullimin e pasurisë gjatë një krize globale. Musk iu përgjigj një tweet-i më 13 nëntor qëpërmendte postimet e Eilish në Instagram, duke shkruar: “Ajo nuk është nga më të zgjuarat.”

Këngëtarja e akuzoi Musk gjatë fjalës së saj të pranimit në WSJ Innovator Awards, duke kritikuar miliarderët që grumbullojnë pasuri kur “njerëzit kanë më shumë nevojë për ndihmë dhe empati se kurrë, veçanërisht në vendin tonë.”  Ajo iu drejtua audiencës së pasur, përfshirë Mark Zuckerberg me një pasuri mbi 225 miliardë dollarë, duke thënë: “Ka disa njerëz këtu që kanë shumë më tepër para se unë. Nëse je miliarder, pse je miliarder?”

Artistja shtoi: “Jemi në një kohë kur bota është shumë e keqe dhe e errët. Njerëzit kanë më shumë nevojë për empati dhe ndihmë se kurrë, veçanërisht në vendin tonë. Do të ishte e mrekullueshme nëse ata që kanë para t’i përdorin për gjëra të mira dhe t’ua japin njerëzve që kanë nevojë.”

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top