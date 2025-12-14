Elon Musk bllokon Grimes në X, këngëtarja reagon

Grimes ka deklaruar se ish-partneri dhe bashkëprindi i saj, miliarderi i teknologjisë Elon Musk, e ka bllokuar në platformën e tij të rrjeteve sociale, X (ish-Twitter).
Artistja, e cila ka tre fëmijë me Musk, reagoi pasi një përdorues i X vuri re se ajo nuk e ndjek më atë në platformë.
“Për sqarim, unë thjesht po jetoj jetën time,” shkroi Grimes, 37 vjeçe, të enjten më 11 dhjetor. “Ai më ndoqi dhe më pas më bllokoi. Unë nuk jam tipi që ndjek dhe heq njerëz nga lista e miqve. Prioriteti im i vetëm është bashkëprindërimi. Nuk jam e interesuar për drama publike.”
Ajo shtoi me ironi: “Kjo është kaq qesharake lol.”
Elon Musk, 54 vjeç, dhe Grimes u lidhën për herë të parë në vitin 2018. Ata mirëpritën fëmijën e tyre të parë, djalin X Æ A-Xii (X), në maj të vitit 2020. Më pas, çifti solli në jetë edhe dy fëmijë të tjerë: vajzën Exa Dark Sideræl, përmes një nëne surrogate në dhjetor 2021, dhe djalin Techno Mechanicus në qershor 2022.
Në tetor 2023, Grimes paraqiti një kërkesë ligjore për të përcaktuar të drejtat prindërore për të tre fëmijët. Ndërsa në nëntor 2024, ajo zbuloi se kishte shtyrë publikimin e muzikës së re për shkak të një beteje ligjore për kujdestarinë me Musk.
“Kalova një vit të tërë në një betejë në një shtet me ligje të tmerrshme për të drejtat e nënave,” shkroi ajo më herët në X, duke shtuar se postimet e saj në rrjete sociale dhe puna si modele ishin përdorur kundër saj. “Për pesë muaj nuk pashë asnjë nga fëmijët e mi.”
Pak muaj më vonë, Grimes shprehu publikisht zemërimin e saj pasi Musk e mori djalin e tyre më të madh, X, atëherë 4 vjeç, në Zyrën Ovale në Shtëpinë e Bardhë më 11 shkurt 2025, pa e informuar më parë. Ajo tha se e kishte mësuar këtë vetëm përmes një përdoruesi të X.
“Ai nuk duhet të jetë në publik në këtë mënyrë,” shkroi ajo. “Nuk e kisha parë këtë, faleminderit që më njoftuat.”
Në një intervistë për TIME në shkurt, Grimes theksoi se fëmijët nuk duhet të ekspozohen ndaj famës pa pëlqimin e tyre. “Fama është diçka për të cilën duhet të japësh miratim,” u shpreh ajo.