Eliminoi SHBA-në nga Botërori, Lukaku iroznizon me ‘Trump Dance’: “Përmbyseni edhe këtë”

Shumë zhurmë për asgjë. Shtetet e Bashkuara janë eliminuar nga Botërori. As anulimi i bujshëm i pezullimit të Folarin Balogun, i miratuar nga FIFA “me sugjerimin” e presidentit amerikan Donald Trump, nuk arriti të ndryshonte fatin e një ndeshjeje që Belgjika e fitoi me meritë. Fitorja 4-1 ndaj skuadrës së Mauricio Pochettinos konfirmoi cilësinë e ekipit të drejtuar nga Rudi Garcia, i aftë të jetë i rrezikshëm dhe i paparashikueshëm në çdo moment. Por çështja Trump-Balogun, e trajtuar edhe nga vetë Rudi Garcia në konferencën për shtyp para ndeshjes dhe që kishte shkaktuar indinjatë në botën e futbollit, u reflektua në mënyrë të pashmangshme edhe në fushë.
Pamjet e festimit të Belgjikës pas golit të katërt, të shënuar në minutat shtesë, u bënë menjëherë virale. Pasi kuptuan se kualifikimi në çerekfinale ishte siguruar, lojtarët belgë festuan në mënyrë provokuese dhe me humor, duke imituar vallëzimin e famshëm të Donald Trump, të njohur si “Trump Dance”. Një lloj hakmarrjeje simbolike për gjithçka kishte ndodhur në orët para sfidës. Jo vetëm kaq, por edhe llogaria zyrtare e kombëtares belge në rrjetet sociale festoi kualifikimin me një mesazh që dukej qartësisht si një referencë për çështjen Balogun: “Përmbyseni edhe këtë vendim.”
Llogaria zyrtare e Belgjikës publikoi në fund të ndeshjes një postim me dy foto të Romelu Lukakut duke festuar, të shoqëruara me mbishkrimin: “Overturn this” (Përmbyseni këtë), një aludim i drejtpërdrejtë për vendimin e FIFA-s që shfuqizoi pezullimin e Balogun pas ndërhyrjes së Trump, i cili kishte telefonuar presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, për t’i mundësuar sulmuesit të luante pikërisht ndaj Belgjikës. Një mesazh i qartë për presidentin amerikan, edhe pse pa e përmendur emrin e tij.
Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz
— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
De Ketelaere i jep fund ëndërrës amerikane, Lukaku bën “Trump dance”: Belgjika në çerekfinale
7 Korrik, 07:27
Kështu Belgjika zgjodhi t’i përgjigjej Trumpit për atë që nga shumëkush u konsiderua si një padrejtësi e vërtetë, që cenoi vlerat e sportit dhe, mbi të gjitha, parimin e lojës së ndershme. Skuadra e Rudi Garcias dha përgjigjen në fushë, duke fituar me meritë falë dopietës së Charles De Ketelaere, si edhe golave të Hans Vanaken dhe Romelu Lukaku, duke zbehur menjëherë gjithçka të mirë që SHBA kishte treguar deri në atë moment në këtë Botëror.
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026
Madje, në Shtetet e Bashkuara tashmë ka nga ata që flasin për “mallkimin e Trump”. Në rrjetet sociale shumë përdorues e krahasuan eliminimin e kombëtares amerikane me ngjarje të tjera sportive ku ekipet amerikane kanë humbur pikërisht pasi Donald Trump ishte përfshirë ose kishte shprehur mbështetjen e tij. Përmenden humbja e New York Knicks në finalet e NBA-së në të vetmen ndeshje ku presidenti ishte i pranishëm, parashikimi i tij për fitoren e Kansas City Chiefs në Super Bowl, që më pas u mundën bindshëm nga Eagles, si edhe prania e tij në Ryder Cup, ku SHBA u mposht nga Evropa.