Elbasani e Teuta, barazim zhgënjyes për kryesuesit: Govzdenovic mban Dobin 4 pikë pas

Ndeshja e fundit e javës së pestë në Kategorinë Superiore nuk prodhoi fitues, pasi Elbasani e Teuta e mbyllën pa gola sfidën e tyre në “Elbasan Arena”. Një takim i luftuar në mesfushë, por i varfër në raste konkrete për shënim, i cili i la të dyja skuadrat të kënaqura me nga një pikë.
Elbasani, që ka nisur sezonin me ritme të larta, mbetet në krye të renditjes me 11 pikë, duke konfirmuar se është surpriza më e këndshme e këtij fillimi kampionati. Nga ana tjetër, Teuta e Enkelejd Dobit falë këtij barazimi ngjitet në vendin e dytë me 7 pikë, duke ruajtur statusin e një skuadre ende të pamposhtur.
Loja zhvillohej më së shumti në kontroll të kujdesshëm të repartit difensiv nga të dyja palët. Elbasani, që në katër ndeshjet e para kishte treguar aftësi për të sulmuar me shpejtësi, këtë herë u përball me një Teutë të vendosur mirë prapa dhe me strategji të qartë për të mbyllur hapësirat. Durrsakët, nga ana e tyre, nuk patën qartësi në fazën ofensive dhe shpesh u ndalën te pasime të gabuara apo tentativa individuale pa rezultat.
Rastet për gola ishin të pakta dhe më së shumti të ardhura nga goditjet standarde, por asnjëra skuadër nuk gjeti rrugën drejt rrjetës. Me kalimin e minutave, loja u bë më e ashpër dhe lufta për çdo top dominonte mbi qartësinë taktike.
Në fund, barazimi mund të konsiderohet rezultat i drejtë. Elbasani ruan kreun dhe vazhdon serinë pozitive që e ka vendosur në qendër të vëmendjes, ndërsa Teuta konfirmon soliditetin e saj, duke marrë një pikë të vlefshme në transfertë. Të dyja skuadrat mbeten të qeta për objektivat sezonalë, duke i dhënë kampionatit një fillim të ekuilibruar dhe plot rivalitet.