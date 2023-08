Ekuadori shenderohet ne narko shtet, vritet politikani i tretë në pak javë nga bandat

Valë e paprecedentë e dhunës e ka përfshire Ekuadorin ku të hënën u vra kandidati i dytë për presidencë brenda javësh, transmeton Gazeta Metro.

Vrasja e Pedro Briones njeri nga liderët e partisë Revolucioni Ciudadana e cila është partia e ish presidentit Rafael Correa u konfirmua nga anëtarët e partisë.

Atentati ndodhi në provincën veriore të Esmeraldas ndërsa detajet nuk janë dhënë ende. Nga partia e tij kanë thënë se ata solidarizohen me familjen e Pedro Briones dhe u shprehen se Ekuadori është duke përjetuar periudhën e saj më të përgjakshme, raporton The Associated Press.

Asesinaron a otro dirigente político en #Ecuador Un nuevo caso de violencia política sacude a Ecuador. Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, fue asesinado a tiros en Esmeraldas. Análisis del periodista Ramiro Carrillo. (poc) pic.twitter.com/ADyU4gVdBx — DW Español (@dw_espanol) August 15, 2023

Vrasja e Briones vjen më pak se një javë pas vrasjes së kandidatit për president Fernando Villavicencio i cili ishte i njohur për qëndrimin e tij kundër krimit dhe korrupsionit.