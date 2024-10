Ekonomia rrit varësinë nga ndërtimi, ulet pesha e bujqësisë në PBB

INSTAT ka korrigjuar kontributin e aktiviteteve ekonomike në Prodhimin e Brendshëm Bruto me rastin e rishikimit të metodologjisë së matjes së PBB.

Korrektimi më i madh është bërë për sektorin e bujqësisë i cili tashmë ka një kontribut më të ulët në ekonomi se më parë, gjithashtu ndërtimi do të ketë një kontribut më të lartë sipas të dhënave të reja nga INSTAT.

Para rishikimit, kontributi i bujqësisë në PBB ishte rreth 18.2% në 2023, ndërsa pas rishikimit ishte 16.2% po në 2023. Ulja e peshës së bujqësisë në ekonomi e zvogëlon efektin negativ që ka rënia e sektorit në PBB totale.

Me gjithë rishikimin me ulje, bujqësia mbetet sektori me kontributin më të madh në PBB, me rreth 16,2% të totalit. Në anën tjetër, rritjen më të madhe të peshës në përllogaritjen e PBB e ka ndërtimi me 1.84 pikë %. Kontributi i ndërtimit ishte 10.2% e totalit të PBB-së më 2023, por pas rishikimit pesha e tij shkoi në 12.1%.

Me këtë rishikim sektori i ndërtimit rrit më tej peshën në ekonomi dhe në rezultatin e përllogaritjes së PBB-së në vijim. Gjithashtu me rritje u rishikua edhe pesha e sektorëve të lidhur me turizmin. Aktivitet “Tregtia; transporti; aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit ushqimor” pas korrektimit kontribuuan në 18.5% e PBB-së, nga 17.1% që ishte me metodën e vjetër më 2023. Me rritje u rishikua edhe aktiviteti i shërbimeve profesionale, të cilat do të kontribuojnë me 7.2% të PBB-së nga 5.9% që ishte pesha e këtij grupi me metodën e vjetër.

Aktiviteti i pasurive të paluajtshme rishikohet me rënie. Pas korrektimit ky grup do të kontribuojë me 4.8% të PBB-së me 2023 nga 5.9 që ishte para korrigjimit.

Gjithashtu me ulje rishikohet kontributi i grupit “Arte, argëtim dhe çlodhje; Aktivitete të tjera shërbimi” i cili pas korrektimit do të kontribuojë me 1.9% të PBB nga 2.3% që ishte më parë. Kontributi i grupit informacioni dhe komunikimi u rishikua me ulje. Nga 3.2%që u përllogarit kontributi i këtij grupi në PBB më 2023 pas rishikimit do të jetë 2.4%.

Gjithashtu pesha e aktiviteteve financiare dhe të sigurimit u rishikua me ulje në 1.6% të totalit të PBB nga 2.1 që ishte më parë.

Pak ditë më parë INSTAT njoftoi se bëri një rishikim madhor të mënyrës se si matet PBB ja. Rishikimet madhore janë procese të rregullta të sistemit të Llogarive Kombëtare, të cilat kryhen të paktën një herë në 5 vjet, në mënyrë të koordinuar dhe në bashkëpunim me Eurostat. Ato kanë si qëllim përfshirjen e burimeve të reja të informacionit, përmirësimin e burimeve ekzistuese si dhe zbatimin e ndryshimeve metodologjike statistikore ndërkombëtare. Rishikimi i mëparshëm i Llogarive Kombëtare u krye në vitin 2014, kur INSTAT për herë të parë u bë pjesë e ciklit të rishikimit sipas standardeve të BE-së. Rishikimi i vitit 2024 është rishikimi i dytë i Llogarive Kombëtare dhe përfshin rishikimin e të dhënave që nga viti 2018./Monitor