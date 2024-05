Egnatia-Vllaznia, luhet sot ndeshja e dytë e Final 4: Tetova e Brdaric në kërkim të finales me Partizanin

90 minuta për të përcaktuar se cila mes dy rivalëve, Egnatia e Vllaznia, do të sfidojë Partizanin në finalen për titullin kampion në Superiore. Në Arena kombëtare do të përplasen dy skuadra pothuaj në ekuilibër perfekt në ndeshjet direkte, të ndara nga 4 pikë në klasifikim në favor të rrogozhinasve, e me një formë më të mirë të ndeshjeve të fundit për shkodranët.

Në fakt, të dy rivalët janë përballur 6 herë këtë sezon, përpara përplasjes së sotme, me tre fitore në secilën anë, pa llogaritur pastaj shtesën e kthimit të gjysëmfinales së Kupës së Shqipërisë në të cilën Egnatia shënoi golin e barazimit 1-1 që i çoi në finale. Dy fazat e para ishin katastrofike për kuqeblutë të dërrmuar 0-2 në fazën e parë e 3-0 në të dytën. Ndryshimi erdhi në gjysmën e dytë të kampionatit, kur Vllaznia rrëmbeu fitoret 2-1 në fazën e tretë dhe 0-1 në fazën e katërt. Golavarazhi, përtej ekuilibrit të ndeshjeve direkte flet për skuadrën e Tetovës me 7 gola të shënuar kundër 4 të pësuar.

NDESHJET E KAMPIONATIT

Vllaznia 0-2 Egnatia (faza e parë)

Egnatia 3-0 Vllaznia (faza e dytë)

Vllaznia 2-1Egnatia (faza e tretë)

Egnatia 0-1Vllaznia (faza e katërt)

Edhe nëse zgjerohet argumenti, golavarazhi është në favor të Egnatias: sulmi i dytë më i mirë i kampionatit, bashkë me Partizanin, me 51 gola të shënuar dhe mbrojtja e pestë më e fortë me 38 gola të pësuar, për një gol-diferencë prej 13 rrjetash. Vllaznia ka shënuar 41, sulmi i pestë më i mirë i kampionatit dhe ka pësuar 34, por mbrojtja e tretë më e mirë e Superiores nuk ka lejuar që shkodranët të kenë më shumë se një +7 në golavarazh. Tani, megjithatë, gjithçka nis nga 0-0 që i shkon për shtat të besuarve të Tetovës, që shkojnë në takimin me Partizanin edhe me një barazim.

KUPA E SHQIPËRISË

Egnatia Vllaznia 1-0 (vajtje)

Vllaznia Egnatia 1-1 (ardhje)