Egnatia një hap larg arritjes, Aarhus e barazon me 10 lojtarë: transferta mbetet tabu për Deden

Egnatia largohet nga Danimarka me një barazim 1-1 ndaj Aarhusit, në ndeshjen e vlefshme për raundin e dytë të Ligës së Konferencës. Një pikë që e mban skuadrën shqiptare në garë, por që shoqërohet me ndjesinë se mundësia për të marrë më shumë nga kjo transfertë ishte reale.
Takimi mori një drejtim të favorshëm për rrogozhinasit që në minutat e para. Në minutën e tretë, vendasit mbetën me dhjetë futbollistë pas daljes me karton të kuq të Kahl, i cili ndaloi në mënyrë të parregullt Ildi Grudën, duke i mohuar një mundësi të pastër shënimi.
Egnatia kishte kështu një avantazh të rëndësishëm, si në numrin e lojtarëve, ashtu edhe në mundësinë për të kontrolluar ritmin e sfidës. Skuadra shqiptare arriti ta konkretizonte këtë epërsi në minutën e 13-të, kur Gruda përfundoi me sukses një kundërsulm të shpejtë, duke kaluar ekipin e tij në avantazh. Me rezultatin 1-0 u mbyll edhe pjesa e parë, gjatë së cilës Egnatia krijoi mundësi të tjera për të thelluar shifrat.
Pjesa e dytë, reagimi i Aarhusit ndryshon rrjedhën
Pas pushimit, ndeshja mori një tjetër rrjedhë. Pavarësisht se luante me një futbollist më pak, Aarhusi u rikthye në fushë me më shumë intensitet dhe arriti të godiste shpejt. Në minutën e 49-të, Bogere gjeti rrugën e rrjetës, duke barazuar rezultatin në 1-1.
Goli i pësuar ndryshoi dinamikën e takimit. Egnatia nuk arriti të ruante kontrollin që kishte treguar në pjesën e parë, ndërsa vendasit fituan besim dhe nisën të shfrytëzonin hapësirat e krijuara në prapavijën e skuadrës shqiptare.
Ndryshimet e bëra nga trajneri i Aarhusit ndikuan në ritmin e lojës, me danezët që jo vetëm rikuperuan disavantazhin, por krijuan edhe raste për të përmbysur rezultatin. Për disa minuta, mbrojtja e Egnatias u vu nën presion dhe skuadra rrogozhinase pati vështirësi për të rikthyer ekuilibrat.
Raste të shpërdoruara dhe një fitore që mbeti në tavolinë
Barazimi nuk ishte thjesht pasojë e golit të shpejtë të pësuar në pjesën e dytë. Egnatia pati mundësitë e saj për të marrë tri pikët, veçanërisht në fraksionin e parë, kur superioriteti numerik dhe hapësirat e lëna nga kundërshtari krijuan kushte për të shënuar më shumë se një herë.
Përveç Grudës, rrogozhinasit patën mundësi të tjera përmes Adjessas dhe Fernandos, por mungoi konkretizimi në momentet vendimtare. Në futbollin europian, raste të tilla mund të bëjnë diferencën mes një barazimi dhe një fitoreje, sidomos kur kundërshtari luan për pjesën më të madhe të ndeshjes me një lojtar më pak.
Egnatia u përpoq të reagonte në minutat e fundit dhe të kërkonte golin e fitores, por nuk arriti të gjente hapësirën e duhur për të ndryshuar rezultatin. Përfundimisht, 1-1, një rezultat që pasqyron edhe dy fytyrat e ndryshme të skuadrës shqiptare gjatë takimit: një ekip që krijoi dhe kaloi në avantazh në pjesën e parë, por që nuk arriti ta ruante epërsinë pas pushimit.
Një pikë më shumë në Europë, por edhe më shumë për të reflektuar
Për Egnatian, ky barazim përbën një tjetër rezultat pozitiv në eksperiencën e saj europiane, por lë të hapur diskutimin për menaxhimin e ndeshjeve kur skuadra ka avantazhin. Rrogozhinasit përfituan nga kartoni i kuq i kundërshtarit dhe shënuan të parët, por nuk arritën ta shndërronin këtë situatë të favorshme në një fitore.
Pika e marrë në Danimarkë e çon Egnatian në dy pikë në renditjen e fazës së ligës, ndërsa pozicioni përfundimtar do të varet edhe nga rezultatet e skuadrave të tjera. Sipas renditjes së raportuar pas këtij takimi, Egnatia ndodhet në vendin e 20-të, një pozicion që mund ta mbajë në garë për fazën e eliminimit direkt, ndërsa Aarhusi renditet i 26-ti.
Për ekipin shqiptar, sfida e radhës është të ruajë anët pozitive të paraqitjes, por njëkohësisht të përmirësojë efikasitetin para portës dhe organizimin pas kalimit në avantazh. Në Danimarkë, Egnatia pati mundësinë të largohej me tri pikë, por në fund iu desh të kënaqej me një barazim që lë pas më shumë se një rast të humbur.