Egnatia humb në shtëpi ndaj Flamurtarit, paqe mes Vorës dhe Vllaznisë

Kanë përfunduar dy ndeshjet e fundit të javës së 14-të të Superligës, ku Egnatia-Flamurtari, si dhe Vora-Vllaznia, kanë ofruar emocione për tifozët.
Egnatia humbet ndaj Flamurtarit
Egnatia është surprizuar në shtëpi, duke u mundur 0-1 nga Flamurtari. Goli i vetëm i ndeshjes erdhi në minutën e 36-të. Ishte një goditje precize e sulmuesit të Flamurtarit, Ramirez. Kjo humbje lë Egnatian me 25 pikë dhe e rrëzon në vendin e tretë të tabelës. Nga ana tjetër, Flamurtari, i cili regjistroi një fitore të rëndësishme, ngjitet në vendin e 8-të me 13 pikë.
Vora dhe Vllaznia ndahen pa gola
Në ndeshjen tjetër, e zhvilluar në stadiumin “Loro Boriçi”, Vora dhe Vllaznia u ndanë pa gola, me një barazim 0-0. Ky rezultat i lë Vorën në vendin e 7-të me 16 pikë. Ndërsa Vllaznia, që nuk arriti të shënojë, ngjitet në vendin e 2-të me gjithsej 25 pikë, duke qëndruar në garë për titullin.
Pas këtyre ndeshjeve, Superliga vazhdon të mbetet mjaft interesante, me ekipet që po luftojnë për pozitat e larta dhe sigurimin e një vendi për në kompeticionet europiane.