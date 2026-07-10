Egjipti në kaos: Trajneri Hassan pështyn drejt një tifozi argjentinas me flamur izraelit

Pas zhgënjimit egjiptian për humbjen e hidhur ndaj Argjentinës, trajneri i kombëtares egjiptiane Hossam Hassan u filmua në një video të shkurtër teksa, duke dalë nga fusha në fund të ndeshjes, pështyn në tokë dhe i drejton një gjest fyes një tifozi argjentinas që kishte ngritur para tij një flamur izraelit, në një provokim të qartë pas deklarimit të mbështetjes së trajnerit për çështjen palestineze një ditë më parë.
Hahaha holy shit
Argentinian fan waves an Israeli flag toward the Egyptian Coach (who was waving the Islamist Palestine flag the other day)
The coach is obviously pissed but can’t do anything so he takes his anger out on the nearest photographer
Wow.
🇦🇷 🤝 🇮🇱 pic.twitter.com/mcsGiukc8N
— Kosher (@koshercockney) July 7, 2026
Videoja u bë shpejt virale në rrjetet sociale, veçanërisht në Egjipt dhe në pjesën tjetër të botës arabe, duke u ripostuar shumë herë me komente në mbështetje të Hassanit. “Pështyma jote është më e pastër”, lexohet në njërin prej tyre, ndërsa të tjerë kujtojnë se Argjentina ka strehuar për një kohë të gjatë shumë hierarkë nazistë.
The Egyptian coach spitting towards an Israeli flag after a losing to Argentina is all kinds of Biblical. The jokes write themselves. pic.twitter.com/6WqUp1rOnx
— Dee Cook (@DonaldCookJr) July 7, 2026