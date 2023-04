Efit nuk i ka dalë e keqja me Dean, pasi ishte kjo e fundit që e çoi në nominim me Kiarën dhe Luizin.

Asokohe konkurrentja u largua nga shtëpia, mirëpo mbrëmjen e djeshme u rikthye sërish dhe duket se do bëjë çmos që ta nxjerrë Dean jashtë.

Këtë ajo ia ka thënë në sy Deas gjatë darkës.

Efi: Unë do fle me Dean dhe avash avash do e spostoj.

Dea: Do të të spostoj unë para prapë.

Efi: Ti të nisësh valixhet që nesër, se sot jam e qeshur, po nesër do bëjmë gati valixhet e tua.