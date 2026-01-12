Edon Zhegrova gati për Juventusin sonte, përfshihet në skuadër

Ylli i Kosovës, Edon Zhegrova, është përfshirë në ekip për ndeshjen që Juventusi e luan kundër Cremoneses.

Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, të hënën gjatë ndeshjes ka publikuat listën e futbollistëve për këtë ndeshje që luhet sonte në Torino prej orës 20:45.

Në listën prej 22 futbollistëve të ftuar është edhe Zhegrova, ndërsa mbetet të shihet nëse do të jetë startues apo do të inkuadrohet nga banka e rezervistëve.

Kjo ndeshje i takon xhiros së 20-të në Serie A të Italisë, aty ku Juventus ka mundësinë të ngjitet në tabelë me një fitore.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top