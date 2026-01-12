Edon Zhegrova gati për Juventusin sonte, përfshihet në skuadër

Ylli i Kosovës, Edon Zhegrova, është përfshirë në ekip për ndeshjen që Juventusi e luan kundër Cremoneses.
Trajneri i Juventusit, Luciano Spalletti, të hënën gjatë ndeshjes ka publikuat listën e futbollistëve për këtë ndeshje që luhet sonte në Torino prej orës 20:45.
Në listën prej 22 futbollistëve të ftuar është edhe Zhegrova, ndërsa mbetet të shihet nëse do të jetë startues apo do të inkuadrohet nga banka e rezervistëve.
Kjo ndeshje i takon xhiros së 20-të në Serie A të Italisë, aty ku Juventus ka mundësinë të ngjitet në tabelë me një fitore.