Editorial
Turizmi shqiptar nuk duhet të paguajë koston e konfliktit politik – shkaqet dhe pasojat e ngadalësimit të rritjes së vizitorëve
Flamur Buçpapaj
Turizmi shqiptar është kthyer në një nga motorët kryesorë të ekonomisë kombëtare. Vitet e fundit Shqipëria ka përjetuar një rritje të jashtëzakonshme të numrit të vizitorëve të huaj, duke u shndërruar nga një vend pak i njohur turistik në një destinacion të kërkuar në Evropë. Kjo arritje është rezultat i një pune të vazhdueshme të institucioneve, veçanërisht Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, nën drejtimin e ministrit Blendi Gonxhja, në promovimin e vendit, zhvillimin e destinacioneve të reja dhe lidhjen e turizmit me kulturën dhe trashëgiminë kombëtare.
Por të dhënat e fundit tregojnë se ritmi i rritjes së turizmit ka pësuar një ngadalësim. Sipas shifrave të bëra publike për qershorin 2026, Shqipëria vijon të ketë më shumë vizitorë se një vit më parë, por rritja është shumë më e ulët se në muajt paraardhës. Në qershor u regjistruan rreth 1.346.279 vizitorë të huaj, krahasuar me 1.329.204 në qershorin e vitit të kaluar, pra një rritje shumë modeste prej rreth 1.28%.
Ky ndryshim duhet parë me seriozitet, sepse turizmi është një industri që reagon menjëherë ndaj klimës ekonomike, sociale dhe politike. Një ndër faktorët që është evidentuar në debatin publik është ndikimi i protestave dhe tensioneve politike në perceptimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit, Blendi Gonxhja, ka deklaruar se ekonomia po ndikohet nga situata e krijuar nga protestat dhe se ritmi i rritjes së turizmit është ngadalësuar.
Shkaqet e mundshme të ngadalësimit
Së pari, imazhi ndërkombëtar i një vendi ka një rol të madh në zgjedhjen e turistëve. Turistët nuk shohin vetëm plazhet, malet dhe monumentet kulturore, por edhe lajmet që qarkullojnë në mediat ndërkombëtare. Protestat e gjata, përplasjet politike dhe pamjet e tensioneve mund të krijojnë një perceptim pasigurie, edhe nëse jeta e përditshme në shumicën e zonave turistike vazhdon normalisht. Gjatë vitit 2026 në Shqipëri pati protesta të zgjatura që morën vëmendje edhe në mediat ndërkombëtare.
Së dyti, konkurrenca rajonale është rritur. Vendet e tjera mesdhetare po investojnë fuqishëm në turizëm, çmime, shërbime dhe promovim. Shqipëria duhet të ruajë avantazhin e saj duke ofruar jo vetëm bukuri natyrore, por edhe standarde më të larta shërbimi.
Së treti, rritja e shpejtë e viteve të fundit ka sjellë edhe sfida të reja: mbingarkim në disa zona bregdetare, çmime të larta në disa destinacione, probleme me infrastrukturën, menaxhimin e mbetjeve dhe mungesën e shërbimeve në disa zona. Turisti modern kërkon cilësi, pastërti dhe siguri.
Pasojat për ekonominë shqiptare
Çdo ngadalësim i turizmit prek drejtpërdrejt mijëra familje shqiptare. Një rënie e ritmit të vizitorëve do të thotë më pak të ardhura për hotelet, restorantet, transportin, guidat turistike, tregtarët dhe prodhuesit vendas.
Turizmi nuk është vetëm pushim veror. Ai është një zinxhir i madh ekonomik që ushqen shumë sektorë të tjerë. Një sezon më i dobët ndikon te punësimi, investimet dhe zhvillimi i zonave turistike.
Prandaj, politika duhet të tregojë përgjegjësi kombëtare. Opozita ka të drejtën demokratike të protestojë dhe të shprehë kundërshtimet e saj, por çdo forcë politike duhet të mendojë edhe për ndikimin ekonomik që mund të ketë klima e konfliktit. Interesat politike të ditës nuk duhet të dëmtojnë një sektor që është pasuri e të gjithë shqiptarëve.
Një përgjegjësi e përbashkët kombëtare
Puna e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit për promovimin e Shqipërisë, zhvillimin e turizmit kulturor dhe rritjen e vizibilitetit ndërkombëtar të vendit meriton vlerësim. Të dhënat e muajve të parë të vitit kishin treguar rezultate pozitive, përfshirë rritje të numrit të vizitorëve në disa periudha.
Por suksesi i turizmit kërkon stabilitet, bashkëpunim dhe një strategji afatgjatë. Shqipëria nuk duhet të humbasë mundësinë historike që ka krijuar. Duhet të mbrojmë imazhin e vendit, të mbështesim investimet dhe të krijojmë një klimë ku çdo turist të ndihet i mirëpritur.
Turizmi shqiptar është një interes kombëtar. Ai nuk duhet të jetë viktimë e konfliktit politik, por një urë bashkimi për zhvillimin dhe mirëqenien e Shqipërisë.