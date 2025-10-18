Edhe pas trajtimit nuk është shëruar, Genta Ismajli pezullon projektet

Këngëtarja e njohur shqiptare, Genta Ismajli, në një intervistë, foli rreth problemeve shëndetësore të saj.
Ajo u shpreh e mërzitur, teksa njoftoi se shkaku i një përkeqësimi në qafën e saj, këngëtarja nuk po mund t’i kthehet sërish skenës.
“Kam pasion vallëzimin dhe ndihem shumë keq”, thotë ajo ndër të tjera.
“Unë kam problem në qafën time, që shumë vite, për shkak të vallëzimit që kam bërë në skenë, në koncerte të ndryshme të mijat, dhe kam pasur një lëndim në qafën time, por që kam bërë trajtime, po nuk më kanë bërë dhe aq mirë. Kam menduar që është shëruar qafa, dhe tani që po du me u kthy në skenë, e po du me bë klipe të reja dhe këngë të reja, kam shku kam marrë valltarë për me bë trajnimet për skenë, dhe më është lënduar qafa shumë, dhe për këtë arsye është anuluar videoklipi”, tregoi artistja tutje për “Weekend” në Klan Kosova.