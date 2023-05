Ed Sheeran zbulon shfaqjet muzikore pas padisë për të drejtat e autorit

Ndërsa Ed Sheeran po përgatitet për turneun e tij të ardhshëm “+-=x” (shqiptuar: “The Mathematics Tour”), ai njoftoi të premten disa shfaqje speciale që përkojnë me publikimin e albumit të tij të ri.

“Unë jam duke luajtur disa shfaqje më të vogla teatrale në SHBA këtë verë, kështu që mund të luaj “Subtract” me grupin në një mjedis intim,” shpjegoi Sheeran në rrjetet sociale.

Turneu Subtract do të zhvillohet në teatro dhe auditore në 14 qytete në të gjithë Amerikën e Veriut, duke filluar në Clearwater, Florida, më 19 maj dhe duke përfunduar në Auditorium Shrine në Los Angeles, Kaliforni, më 22 shtator. Ndërkohë, dokumentari katërpjesësh i Sheeran-it Disney+, Ed Sheeran: The Sum of It All, fillon transmetimin më 3 maj. Artisti gjithashtu është vendosur të publikojë albumin Subtract, më 5 maj.

Njoftimi vjen mes padisë së vazhdueshme kundër tij për të drejtat e autorit. Padia kundër Sheeran, e cila filloi në fillim të kësaj jave, pretendon se këngëtari përdori pjesë të këngës ikonike të Marvin Gaye, “Let’s Get It On”, për t’i përdorur në këngën e tij “Thinking Out Loud”.

Në fund të dëshmisë së tij të enjten, Sheeran tha se nuk ishte dakord që “Thinking Out Loud” ishte një kopje e “Let’s Get It On”. Ai dëshmoi për procesin e tij të të shkruarit dhe madje mori kitarën e tij ë dhe filloi të luante progresionin e akordit të “Thinking Out Loud” përpara se të këndonte një nga vargjet: “Kur këmbët e tua nuk funksionojnë si më parë”. Sheeran në mënyrë të ngjashme mbrojti këngën gjatë dëshmisë së tij të mërkurën, ku ai iu drejtua një video që ishte dorëzuar si provë, duke e treguar atë duke performuar një përzierje të “Thinking Out Loud” dhe “Let’s Get It On” në një koncert.