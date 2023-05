Ed Sheeran publikon dokumentarin për jetën e tij

Ed Sheeran është gati t’i tregojë botës më shumë nga jeta e tij personale.

Të martën mbrëma, Sheeran mori pjesë në premierën e dokumentarëve të tij të ri të Disney+ Ed Sheeran: The Sum of It All në New York City në The Times Center, pak pasi kaloi një ditë tjetër në sallën e gjyqit ndërsa luftonte një padi për të drejtat e autorit. Në filmin dokumentar me katër pjesë, këngëtari i “Shape of You” hedh dritë mbi jetën e tij private dhe betejat, duke përfshirë diagnozën e kancerit të gruas së tij Cherry Seaborn dhe vdekjen e mikut të tij më të mirë Jamal Edwards.

“Unë u diagnostikova me kancer në fillim të vitit,” thot Cheerry. “Më bëri të mendoj masivisht për vdekshmërinë tonë. “Për Edin, e gjithë çështja është se ai dëshiron t’u thotë njerëzve: “Unë nuk jam vetëm kjo makinë muzikore. Unë nuk jam vetëm ky robot që përpiqet të marrë numrin 1. Unë jam një baba, unë në jam një djalë, unë jam një shok.’ Deri në këtë vit, unë mendova se “mund të vdes”. Me një ton shumë më serioz, Sheeran shpjegoi: “Ishte e tmerrshme”. Më vonë ai zbuloi se ka shkruar shtatë këngë në katër orë për të përballuar dhimbjen që ndjente.

Ndërsa “Love” fokusohet në Seaborn, “Loss” ka të bëjë me vdekjen e Edwards në moshën 31 vjeç, “Focus” ndjek Sheeran ndërsa ai shkruan dhe regjistron albumin e tij të ardhshëm, dhe “Release” detajon sfidat në gjetjen e ekuilibrit midis punës dhe përgjegjësive prindërore.