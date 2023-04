Ed Sheeran bën zbulimin e madh gjatë gjyqit

Ed Sheeran sapo bëri një zbulim të madh gjatë dëshmisë në padinë e vazhdueshme kundër tij për të drejtat e autorit.

Gjatë gjyqit, Sheeran zbuloi se ai nuk mund të lexojë muzikë. Pasi ndau profesionin e tij, statusin martesor dhe hoqi disa emra të mëdhenj të industrisë për të cilët ka shkruar — Justin Bieber, BTS, The Weeknd, Taylor Swift dhe Elton John për të përmendur disa — Sheeran tha se ai jo vetëm që nuk di të lexojë muzikë, por gjithashtu nuk ka një diplomë në këtë fushë.

Duke diskutuar se si filloi dashuria e tij për këngën, këngëtari i “Perfect” zbuloi se mësoi për muzikën që fëmijë nga kori i tij i kishës, duke vënë në dukje se fillimisht filloi të shkruante këngë në moshën 13-vjeçare ndërsa ishte në një udhëtim në Irlandë me të atin. Por ishte performanca e “Layla” e Eric Clapton në jubileun e Mbretëreshës Elizabeth II në 2002, ajo që e frymëzoi atë të merrte një kitarë dhe të ndiqte performancën si karrierë.

Ed shtoi se e la shkollën në moshën 17-vjeçare dhe filloi të luante koncerte, duke kënduar në dasma përpara se të bashkohej në turneun e tij të parë në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2009 me këngëtarin britanik Just Jack.

Padia kundër Sheeran, e cila filloi në fillim të kësaj jave, pretendon se këngëtari hoqi pjesë të këngës ikonike të Marvin Gaye “Let’s Get It On” për t’i përdorur në këngën e tij “Thinking Out Loud”. Në fund të dëshmisë së tij të enjten, Sheeran tha se nuk ishte dakord që kjo këngë “Thinking Out Loud” ishte një kopje e “Let’s Get It On” të Marvin Gaye.