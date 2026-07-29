E trishtë: Muzikanti irlandez vdes në një aksident me motor

Muzikanti irlandez Glen Hansard, i cili fitoi çmimin Oscar për Këngën më të Mirë Origjinale në vitin 2008 për filmin indie “Once” dhe ishte këngëtari kryesor i grupit rok The Frames, vdiq në një aksident me motor në moshën 56 vjeç herët të mërkurën, tha kompania e tij e menaxhimit.
Tifozët i bënë homazhe në internet dhe Kryeministri Michael Martin tha se ishte thellësisht i trishtuar kur dëgjoi për vdekjen e “një muzikanti dhe aktori të talentuar që dha një kontribut të rëndësishëm në peizazhin kulturor të Irlandës gjatë shumë viteve”.
Këngëtari dhe kompozitori filloi të këndonte në rrugët e qytetit të tij të lindjes, Dublinit, si adoleshent, përpara se të formonte grupin e njohur irlandez The Frames në vitin 1990, raporton Reuters.
Ai publikoi një numër albumesh nën emrin e tij dhe si pjesë e dyshes The Swell Season me fituesen e çmimit Oscar dhe bashkë-yllin e “Once”, Marketa Irglova.
Performancat e dyshes në filmin me buxhet të ulët të xhiruar me kamera dore, ku një muzikant rruge bie në dashuri me një emigrant të ri çek dhe dueti i tyre fitues i çmimit Oscar “Falling Slowly” e solli muzikën e Hansard te një audiencë më e gjerë. Filmi, i cili përmbante një numër këngësh të tjera të kompozuara dhe të interpretuara nga Hansard dhe Irglova, u shndërrua në një version muzikor të suksesshëm në Broadway që fitoi tetë çmime Tony në vitin 2012.