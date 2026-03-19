E tallën për pusullën që i dha Garnacho-s, Rosenior jep përgjigjen që heshti kritikat

Ka një imazh nga ndeshja Chelsea–PSG që ka mbetur i fiksuar dhe ka ngjallur shumë kritika: trajneri, Liam Rosenior, që në rezultatin 0-3 për francezët në ndeshjen e kthimit të Champions (dhe një rezultat total poshtërues 8-2, përfshirë edhe ndeshjen e parë) i dorëzon të sapofuturit Alejandro Garnacho një copë letër me disa udhëzime për t’u ndjekur në minutat e fundit të ndeshjes. Shprehja e lojtarit (në fakt, edhe ajo e çoroditur e shokëve të skuadrës) tregonte më mirë se shumë fjalë sikletin për një situatë surreale: çfarë kuptimi kishte ai shënim, duke qenë se tashmë nuk kishte më asnjë mundësi për përmbysje apo kualifikim? Pyetjes për atë gjest të papërshtatshëm, anakronik për një humbje kaq të thellë, i është përgjigjur vetë trajneri i Blues.
Rosenior dhe pusulla që i dha Garnacho
Rosenior ka treguar vetëbesim, krenari. Kritikat, edhe ato më ironiket, nuk e kanë prekur aspak. “Nuk më ndikon. Nuk jam i befasuar”, ka pranuar në konferencë për shtyp, duke treguar një kthjelltësi që pasqyron qasjen e tij pragmatike ndaj rolit të trajnerit. Në thelb, të gjendesh me 3 gola disavantazh në shtëpi dhe pa asnjë mundësi për të përmbysur rezultatin e një ndeshjeje tashmë të vendosur, nuk është arsye për t’u dorëzuar apo për të mos vazhduar të provosh.
Edhe nëse ato veprime prekin kufijtë e një optimizmi të paarsyeshëm? Po, aq sa të theksojë se pavarësisht gjithçkaje, objektivi i tij i vetëm është të ndihmojë skuadrën të përmirësohet dhe të fitojë ndeshje, pavarësisht kontekstit apo rezultatit të momentit. “Realiteti është që duhet ta ndihmoj këtë skuadër të fitojë ndeshje futbolli. Nëse nuk e bëj, edhe nëse marr frymë keq apo teshtij keq, njerëzit gjithsesi do të flasin për mua”, shtoi ai, duke theksuar se gjykimi publik shpesh është i tepruar dhe i padrejtë, shpesh shpreh diçka tjetër që shkon përtej kritikës së ligjshme për performancën.
Trajneri: “Objektivi ynë është Champions”
I eliminuar nga Champions, Chelsea është i gjashti në renditjen e Premier League: ka 48 pikë, -3 nga vendi i katërt dhe -1 nga i pesti që, në bazë të renditjes së UEFA-s, mund të mjaftojë për të marrë pjesë në edicionin e ardhshëm të kompeticionit më të pasur kontinental. Në horizont është sfida kundër Evertonit, dhe është e lehtë të imagjinohet se cilat janë reflektimet e Rosenior në këtë drejtim.
“Kemi përpara tetë ndeshje shumë të rëndësishme, përveç kompeticioneve të kupave që duam t’i fitojmë, kështu që mund ta ndryshojmë ende në mënyrë pozitive sezonin tonë. Ky klub meriton të luajë në Champions League, është e thjeshtë. Ky është objektivi ynë. Tani duhet vetëm të sigurohemi që të fitojmë ndeshjen e radhës dhe të qëndrojmë në rrugën e duhur”.
