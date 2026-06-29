E rëndë në SHBA/ Burri vret gruan dhe vajzën pas akuzave se nuk kujdesej për nënën e tij të moshuar

Një vrasje e dyfishtë ka tronditur Xhorxhian, në orët e fundit, kur një burrë 63-vjeçar dyshohet se ka qëlluar dhe vrarë gruan dhe vajzën e tyre pas një debati të ashpër për kujdesin e nënës së tij të moshuar.
Sipas raportimeve të huaja, tensioni u ndez kur vajza e tij 37-vjeçare, Amanda, e akuzoi atë për neglizhencë ndaj nënës së saj të moshuar, duke përsëritur atë për të cilën, sipas hetimit, gruaja e tij prej 38 vitesh e kishte akuzuar tashmë. Konfrontimi u përshkallëzua brenda pak minutash dhe mori një kthesë të përgjakshme.
Rrëfimi i tij
Në regjistrimin e thirrjes në 911 që ai bëri dhe publikoi, 63-vjeçari dëgjohet duke rrëfyer veprimet e tij.
“Gruaja ime i tha vajzës sime se unë nuk kujdesem për nënën time. Unë kujdesem për të çdo ditë dhe sapo qëllova vajzën time dhe gruan time, me të cilat isha për 38 vjet […]. Nuk mund t’i duroja më gënjeshtrat dhe mënyrën se si më bërtisnin. Nuk e di… Thjesht i humba. Më vjen shumë keq. Tridhjetë e tetë vjet. E doja. E qëllova me një pistoletë kalibri 9 drejt në kokë”, u shpreh ai.
Policia mbërriti në shtëpinë e familjes në qytetin e vogël të Oksfordit, Xhorxhia, rreth 64 kilometra në lindje të Atlantës, dhe gjeti 37-vjeçaren Amanda të vdekur, ndërsa nëna e saj u dërgua në spital në gjendje kritike. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo ndërroi jetë më vonë.
Dëshmia e bashkëshortit të 37-vjeçares
Në të njëjtën kohë, përshkrimi i bashkëshortit të Amandës, Adam McGrath, i cili ishte i pranishëm në incidentin e përgjakshëm, është tronditës. Në telefonatën që bëri në 911, ai tha se gruaja e tij ishte e dehur dhe e shqetësuar kur ata vizituan shtëpinë e prindërve të saj dhe filloi konfrontimi intensiv me të atin.
“E çova në shtëpinë e prindërve të saj dhe ajo filloi të grindej me të atin. Ai tha: Kam një armë… Do ta tërheq këmbëzën, dhe menjëherë pas kësaj e qëlloi në kokë. Ai e kapi për fyti, e hodhi përtokë dhe e kërcënoi se do ta vriste. Unë ika sepse duhej të mbroja dy fëmijët e mi dhe kisha frikë të kthehesha në shtëpi”,tha ai.
Ralph Minsey, 63 vjeç, është akuzuar për vrasje të paqëllimshme dhe një sërë veprash të tjera penale. 63-vjeçari mbetet në paraburgim pa lirim me kusht, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimin e tyre për të sqaruar plotësisht rrethanat e tragjedisë familjare.