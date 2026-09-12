E rëndë në Belsh, humb jetën elektriçisti i OSHEE

Një 32-vjeçar, elektricist i OSHEE-së, ka humbur jetën paraditen e sotme në fshatin Trojas, pasi dyshohet se ra në kontakt me rrymën elektrike gjatë kohës që po kryente punime për riparimin e një linje elektrike.
Ngjarja është regjistruar rreth orës 09:30, ndërsa 32-vjeçari, i identifikuar me inicialet K. Z., ishte duke punuar për riparimin e linjës.
Sipas njoftimit të Policisë, elektricisti dyshohet se gjatë kryerjes së punimeve ra në kontakt me rrymën elektrike dhe, si pasojë e goditjes, humbi jetën.
“Rreth orës 09:30, në fshatin Trojas, shtetasi K. Z., 32 vjeç, elektricist i OSHEE-së, dyshohet se, gjatë kryerjes së punimeve për riparimin e linjës elektrike, ka rënë në kontakt me rrymën elektrike. Si pasojë, shtetasi K. Z. ka humbur jetën”, njoftoi Policia.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ndodhet duke vijuar punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e saj ligjor.
Hetimet pritet të përcaktojnë edhe dinamikën e plotë të aksidentit në punë dhe rrethanat në të cilat 32-vjeçari ra në kontakt me energjinë elektrike.