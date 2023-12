E pabesueshme te Milan: “Maldini gati të kthehet si president”

Paolo Maldini kthehet te Milan, por në një rol krejtësisht të ri. Pasi u rrit në ekipin e të rinjve, kaloi në ekipin e parë, u bë kapiten, më pas flamuri i klubit dhe në fund drejtues, tashmë legjenda e kuqezinjve mund të rikthehet për të marrë një tjetër rol, atë të presidentit. Lajmin e bujshëm e ka bërë të ditur Andrea Longoni, gazetar i QSVS.

LONGONI: “MALDINI MUND TË KTHEHET SI PRESIDENT”

Do të ishte një rikthim, gjashtë muaj pas ndarjes. Një ndarje, ndër të tjera, mjaft e papritur dhe e zhurmshme, e kompletuar me disa shigjetime në javët e fundit që synonin pronësinë aktuale të kuqezinjve. E pikërisht këtu ka ardhur pika e kthesës: që të ndodhë ky skenar i pabesueshëm, klubi duhet të shitet.

NË KËTË RAST DO TË KTHEHEJ EDHE MASSARA

Sipas lajmit të zbuluar nga Longoni, një grup arab i interesuar për të blerë Milan mund të gjenerojë efektin domino të nevojshëm për kthimin e Paolo Maldini. Gazetari shtoi, megjithatë, se para së gjithash Cardinale duhet të bindet me një ofertë të parefuzueshme. E nëse marrëveshja përfundon, Massara gjithashtu do të rikthehet në klub. Për të parë nëse ky skenar i bujshëm do të realizohet, mbetet vetëm të presim.