E pabesueshme, por Antony mund ta përfundojë sezonin me dy medalje europiane këtë vit

Antony, anësori i Manchester United, mund të bëhet lojtari i parë që vendos një rekord mbresëlënës që ndoshta nuk do të arrihet më kurrë.

Që nga momenti që u largua nga United në janar dhe iu bashkua ekipit spanjoll Real Betis me huazim afatshkurtër deri në fund të sezonit, Antony ka gjetur sërish formën që e bëri të transferohej te United në vitin 2022, duke shënuar tetë gola në 21 paraqitje dhe duke luajtur një rol vendimtar në betejën e Betisit për një vend në Ligën e Kampionëve.

Tani, ai mund të hyjë në histori duke vendosur një rekord në futboll që mund të mos arrihet më kurrë nga ndonjë lojtar tjetër.

Të enjten, Manchester United siguroi vendin e tyre në një finale angleze të Ligës së Europës kundër Tottenham Hotspur, pasi mposhtën Athletic Club me rezultatin e përgjithshëm 7-1 në gjysmëfinale.

Në të njëjtën kohë, Betis arriti një fitore të vështirë ndaj Fiorentinës nga Serie A, me një gol në kohën shtesë që i çoi në finalen e Conference League, ku do të përballen me Chelsean, shkruan express.

Duke qenë se Antony ka luajtur rol në të dyja fushatat europiane të United dhe Betis, ai do të marrë medalje fituesi nga secili ekip nëse ata triumfojnë në finalet përkatëse në fund të muajit.

Nëse të dyja skuadrat shpallen kampione, atëherë Antony do të bëhet lojtari i parë që shpallet dy herë kampion Europe në të njëjtin sezon – një arritje që ndoshta nuk do të përsëritet më.

Shumë lojtarë kanë fituar dy trofe europianë gjatë karrierës së tyre, por askush nuk e ka arritur këtë brenda të njëjtit sezon.

Manchester United hyn si favorit modest në finalen e Europa League kundër Tottenham në stadiumin San Mamés në Bilbao, ndërsa Betis do të përballet me Chelsean në finalen e Conference League që do të luhet në Stadion Miejski të Polonisë.

Finalja e Europa League do të zhvillohet më 21 maj, ndërsa finalja e Conference League një javë më vonë, më 28 maj.