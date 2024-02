E pabesueshme! Hamilton braktis Mercedes dhe bëhet piloti i Ferrarit

Lewis Hamilton te Ferrari. Lajmi i dhënë nga Corriere della Sera është konfirmuar. Shtatë herë kampioni i botës duhet të mbërrijë në Maranello në vitin 2025, por nuk përjashtohet që kalimi i bujshëm të paraprihet qoftë edhe me një sezon. Njoftimi zyrtar mund të vijë edhe sot.

Nëse ky operacion do të përfundojë me sukses, Leëis do të zëvendësonte në njëvendëshe Carlos Sainz. Ferrari do të siguronte kështu një ekip ëndrrash të përbërë nga Hamilton dhe Charles Leclerc, që sapo rinovoi kontratën e tij.

JETA E KAMPIONIT

Lewis Hamilton, shtatë herë kampion bote në Formula 1, lindi në Stevenage (Mbretëria e Bashkuar) më 7 janar 1985. Lewis trashëgoi pasionin e tij për sportin motorik nga babai i tij Anthony. Tashmë i përfshirë në programin e pilotëve të rinj të McLaren, ai bëri debutimin e tij në serinë GP2 në 2006 me Art Grand Prix. Pasi fitoi kampionatin në të njëjtin vit të debutimin e tij, drejtori i ekipit të McLaren Ron Dennis e mori anglezin në ekipin e Formula 1.

Më pas ai bëri debutimin e tij në kategorinë më të lartë në 2007 me ekipin britanik së bashku me Fernando Alonso. Një vit i mjaftoi për të marrë titullin kampion bote, i cili mbërriti në vitin 2008, pas një beteje me vetëm disa pikë diferencë me Felipe Massa. Pas gjashtë sezoneve në timonin e McLaren, Hamilton u transferua te Mercedes, ekipi me të cilin më pas fitoi gjashtë nga shtatë titujt e tij botërorë: në 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 dhe 2020. Në karrierën e tij, Lewis Hamilton ka diskutuar 332 Grand Prix; nga 104 pole position gjithsej, 103 u transformuan në fitore.