E ngarkuara me punë e SHBA takim me Presidentin Begaj

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka pritur mëngjesin e sotëm, të Ngarkuarën me Punë të SHBA-ve, Nancy VanHorn.
Ende nuk dihet arsyeja e takimit midis dy zyrtarëve.
Ky takim, vjen një ditë pas mbylljes së qeverisë amerikane. Më herët, ambasada e SHBA-ve në Tiranë, njoftoi se për shkak të mungesës së një marrëveshjeje për miratimin e buxhetit federal, aktivitetet e saj në rrjetet sociale do të kufizohen ndjeshëm.
Në një postim në faqen zyrtare në Facebook, Ambasada sqaroi se “Për shkak të vonesës në miratimin e fondeve buxhetore, kjo llogari në Facebook nuk do të përditësohet rregullisht – me përjashtim të informacioneve urgjente për çështjet e sigurisë – derisa të rinisë veprimtaria e rregullt”.
Po kështu, ekziston mundësia e diskutimeve lidhur me zgjedhjet e pjesshme vendore në Shqipëri për gjashtë bashkitë.
Sakaq, priten informacione të mëtejshme lidhur me atë se çfarë kanë diskutuar dy zyrtarët.