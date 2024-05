E krahasojnë me Haaland e Lewandowski: talenti holandez Zirkzee, lojtari i ardhshëm i Juventus

Me kualifikimin në Champions League gjithnjë e më afër (ndeshja kundër Romës të dielën në mbrëmje mund të jetë vendimtare), Juventus ka filluar të planifikojë për sezonin e ardhshëm. Teksa pret të dijë emrin e trajnerit të ardhshëm, Giuntoli punon për të forcuar skuadrën dhe pasi e ka mbyllur pothuajse për mbrojtësin Calafiori, po përgatit planin për të marrë një tjetër lojtar të fortë nga Bologna e Thiago Motta. Jo rastësisht emri që mund të ulet në pankinën e Juventus. Në krye të listës së dëshirave është Joshua Zirkzee, sulmuesi holandez 22-vjeçar për të cilin Bayern ka një të drejtë blerjeje (dhe një përqindje në rishitje) me të cilin kontaktet janë intensifikuar javët e fundit.

SI DO TË FINANCOHET BLERJA?

Kontakte të cilat aktualisht i vendosin bardhezinjtë përpara Milan dhe Arsenal, edhe sepse lojtari do të preferonte të qëndronte në Itali për të përfunduar zhvillimin e tij. Megjithatë, çmimi (rreth 60 milionë) është pengues dhe duke qenë se ideja te Juventus është mbajtja dhe vlerësimi i Vlahovic, për të cilin kanë nisur negociatat për rinovimin, Giuntoli mendon të sakrifikojë disa xhevahirë.

Thesari për të arritur te Zirkzee në fakt mund të vijë nga shitjet e De Winter, të cilin pasi ka arritur shpëtimin Genoa do ta paguajë 8 milionë plus 2 bonuse. Pastaj edhe Huijsen, i cili vlerësohet me 30 milionë dhe pëlqehet nga Dortmund dhe Newcastle. Të fundit, por jo nga rëndësia, janë Soulé e Iling Jr., kontrata e të cilit skadon në vitin 2025 dhe dëshiron të kthehet në Angli (vlera 15 milionë).

Giuntoli është i bindur se në nivel teknik Zirkzee mund të jetë partneri ideal sulmues i Vlahovic si në 3-5-2 aktual të Allegrit ashtu edhe në rast se Zonja ndryshon fytyrën në 4-2-3-1 dhe për këtë arsye ai po punon në merkato për të bindur lojtarin dhe për të gjetur milionat e nevojshme.

ÇFARË ËSHTË THËNË PËR JOSHUA ZIRKZEE?

Gazetari i Voetbal International Souleyman Ozturk madje ka shkuar deri aty sa të konsiderojë se Zirksee ka qenë edhe më i mirë se ylli i Manchester City Erling Haaland ‘në gjithçka’ në vitin 2022. Ai tha: “Zirkzee është më i mirë se Erling Haaland në gjithçka. Tani mund të ngatërroheni nga statuset e tyre. Por e përsëris. (Zirkzee) ka vizion, teknikë, forcë, karizëm, aftësi futbolli. Ai është në çdo gjë, pothuaj, para Haaland. Imagjino nëse Zirkzee do të ketë energjinë e fokusin e Haaland. Do të ishte sulmuesi më i mirë në botë”.