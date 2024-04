“E kemi me parket…”/ Luizi ndan pamje nga shtëpia e re – VIDEO

Teksa presin të vijë në jetë fëmija i tyre i parë, çifti i njohur Luiz dhe Kiara duket se tashmë po mbyllim dhe përgatitjet e fundit të shtëpisë së tyre më të re. Herë pas here këngëtari ka ndarë pamje nga punimet në banesë ndërsa duket se tani janë gati për t’u zhvendosur. Luizi së fundmi ka publikuar një video nga ballkoni ku duket panorama e kryeqytetit në mbrëmje.

“Edhe pak edhe hyjmë të shtëpia e re… je duke e mbuluar hë. Edhe pak, kur të dalë vajzukja në ballkon me mu. O zot u bëmë edhe me shtëpi, po jua tregoj një pjesë të vogël, gjithçka në rregull, e kemi bërë edhe me parket, tani na ka mbetur veç me e pagu”, shprehet Luizi.