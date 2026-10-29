E goditën me plumb gome në sy, qeveria vijon propagandën me Erjon Vishkullin: Operacioni kaloi me sukses

Erjon Vishkulli ka kaluar me sukses ndërhyrjen kirurgjikale në klinikën “Gemelli” në Romë, e cila ka bërë të mundur shpëtimin e syrit të tij.
Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Shëndetësisë, sipas së cilës, ndërhyrja u krye me sukses nga profesori Stanislao Rizzon.
Në njoftim bëhet e ditur gjithashtu se qeveria shqiptare ka miratuar mbështetje financiare për Erjonin, për ta ndihmuar në rrugëtimin e tij të mëtejshëm drejt rikuperimit.
Ministria shpreh mirënjohjen për profesorin Rizzon, duke vlerësuar profesionalizmin, përkushtimin dhe ndjeshmërinë njerëzore me të cilat ai kreu ndërhyrjen kirurgjikale.
“Përtej dijes dhe aftësisë profesionale, është pikërisht kjo anë njerëzore, bashkimi i forcave te humanizmi që i bën kaq të veçanta këto situata”, thuhet në mesazhin e publikuar.
Suksesi i operacionit përbën një lajm të rëndësishëm për Erjonin dhe familjen e tij, megjithatë, siç theksohet në njoftim, rrugëtimi drejt rikthimit të shikimit do të vijojë me durim dhe besim.