“E fajësova veten për vite me radhë”, gruaja rrëfen traumën në gjyqin ndaj Russell Brand

Një nga gratë që akuzon aktorin dhe komedianin britanik Russell Brand për përdhunim ka rrëfyer përvojën e saj të dhimbshme, duke deklaruar se ngjarja e pretenduar e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së saj.
Gjatë procesit gjyqësor në Londër, gruaja tregoi se si një takim me Brand në vitin 2009, që sipas saj nisi si një marrëdhënie seksuale me pëlqim, përfundoi në një akt për të cilin ajo nuk kishte dhënë pëlqimin.
Sipas dëshmisë së saj, ajo kishte shkuar në banesën e komedianit me dëshirën për të kryer marrëdhënie seksuale, por situata ndryshoi papritur. Gruaja pretendon se Brand vazhdoi pavarësisht kërkesave të saj për të ndaluar.
“Është diçka që ka jetuar me mua që atëherë”, deklaroi ajo gjatë një interviste të regjistruar me policinë, e cila u dëgjua në gjykatë.
Ajo rrëfeu gjithashtu se për vite me radhë kishte fajësuar veten për atë që pretendon se i kishte ndodhur, ndërsa tani dëshiron të flasë hapur dhe të mos e mbajë më këtë barrë vetëm.
Çfarë ndodhi pas ngjarjes së pretenduar?
Sipas dëshmisë së gruas, pas incidentit ajo shpresonte që Brand t’i kërkonte falje, por pretendon se ai i kërkoi të pastronte rrëmujën që kishte krijuar.
Ajo tregoi se më pas kishte folur me nënën e saj dhe ishte drejtuar në një klinikë të shëndetit seksual, nga frika se mund të ishte ekspozuar ndaj infeksioneve.
Gruaja tha se vendosi të mos e denonconte ngjarjen menjëherë në polici, por përvoja vazhdoi ta rëndonte emocionalisht për vite me radhë.
Dëshmia e saj është pjesë e procesit gjyqësor që po zhvillohet në Southwark Crown Court, në Londër, ku gjashtë gra kanë ngritur akuza ndaj aktorit për ngjarje të pretenduara mes viteve 1999 dhe 2009.