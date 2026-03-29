E diela e fundit e marsit, hyri sot në fuqi ora verore

Në orët e para të mëngjesit të së dielës, 29 mars, në Shqipëri dhe në shumë vende të Evropës ka hyrë në fuqi ora verore.
Në orën 02:00, akrepat janë zhvendosur një orë përpara, duke kaluar direkt në 03:00, çka shënon nisjen e orarit veror.
Ky ndryshim sjell ditë më të gjata dhe më shumë dritë natyrale në orët e mbrëmjes, duke ndikuar pozitivisht në aktivitetet e përditshme dhe në reduktimin e konsumit të energjisë elektrike.
Megjithatë, ekspertët këshillojnë kujdes në ditët e para, pasi ndryshimi i menjëhershëm i orarit mund të shkaktojë lodhje, përgjumje apo çrregullime të lehta të gjumit, derisa organizmi të përshtatet.
Ora verore do të mbetet në fuqi deri në fund të tetorit, kur akrepat e orës do të kthehen sërish një orë pas, duke rikthyer orën dimërore.