E diela e fundit e marsit, hyri sot në fuqi ora verore

Në orët e para të mëngjesit të së dielës, 29 mars, në Shqipëri dhe në shumë vende të Evropës ka hyrë në fuqi ora verore.

Në orën 02:00, akrepat janë zhvendosur një orë përpara, duke kaluar direkt në 03:00, çka shënon nisjen e orarit veror.

Ky ndryshim sjell ditë më të gjata dhe më shumë dritë natyrale në orët e mbrëmjes, duke ndikuar pozitivisht në aktivitetet e përditshme dhe në reduktimin e konsumit të energjisë elektrike.

Megjithatë, ekspertët këshillojnë kujdes në ditët e para, pasi ndryshimi i menjëhershëm i orarit mund të shkaktojë lodhje, përgjumje apo çrregullime të lehta të gjumit, derisa organizmi të përshtatet.

Ora verore do të mbetet në fuqi deri në fund të tetorit, kur akrepat e orës do të kthehen sërish një orë pas, duke rikthyer orën dimërore.

"Nuset e Vilës Blu" – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
