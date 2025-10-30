“E di që ju ka marrë malli”, Basha flet për mediat pas daljes nga SPAK

Lulzim Basha ka lënë ambientet e SPAK, një orë pasi hyri në Prokurorinë e Posaçme. Ish-kreu i Partisë Demokratike tha për gazetarët se ishte thirrur këtë të enjte në SPAK si një person në dijeni për një nga çështjet nën hetim.
“Jam thirrur si person që ka dijeni për nëj çështje në hetim”, tha Basha.
I pyetur nëse bëhet fjalë për dosjen e “21 Janarit”, ish-kryedemokrati tha:
“Informacionin se për cilën çështje jam thirrur ju lus ta merrni drejtëpëdrejtë tek institucioni sepse ligjërisht dua të respektoj sekretin hetimor.
Këto ishin gjithçka që kisha për të deklaruar për këtë cështje.
Për të tjerat e di që ju ka marrë malli për konferencë për shtyp, por do të prisni edhe pak.”