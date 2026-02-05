E dashura e Vinicius: “Nëse përdor një pomadë intime, duhet t’ia them më parë atij”

Çifti i influencueses braziliane Virginia Fonseca dhe yllit të Real Madrid, Vinicius, është ndër më të përfolurit në botën e futbollit, duke qenë se fama dhe dukshmëria e të dyve – ndryshe nga zakonisht kur përfshihen futbollistë – është shumë e ngjashme. Mjafton të mendosh se numri i ndjekësve në Instagram është shumë pranë: 54 milionë ajo, 58 milionë ai. Është një histori e nisur vitin e kaluar, menjëherë pas ndarjes së Virginias nga këngëtari Zé Felipe, me të cilin ka tre fëmijë.
Së fundmi, partnerja e Vinicius shpjegoi një aspekt shumë të veçantë të marrëdhënies me sulmuesin e Realit: diçka që ndoshta merret në konsideratë edhe nga çifte të tjera, sidomos kur niveli sportiv i njërit është kaq i lartë sa të sjellë frikë nga pasojat katastrofike të marrëdhënieve intime.
Partnerja e Vinicius zbulon rreziqet në marrëdhëniet intime
Rreziku maksimal në këto raste është dalja pozitiv në një test antidoping që mund të shkaktohet në mënyrë të pavullnetshme, pasi përmirësimi i performancës sportive nuk ka aspak lidhje. Në fakt, transmetimi i substancave të përfshira në listën e atyre të ndaluara nga WADA është i mundur përmes lëngjeve trupore: mjaftojnë gjurmë shumë të vogla të gjetura në trup për të rezultuar pozitiv dhe si pasojë për t’u pezulluar.
Është e panevojshme të thuhet se një skenar i tillë do të ishte apokaliptik për Vinicius apo për një kampion tjetër të këtij niveli. Ja pra masat paraprake, madje do të ishte më e saktë të quheshin detyrime, për të cilat Virginia foli me një gazetar brazilian: “Nëse shkoj te gjinekologu dhe kam nevojë të përdor një pomadë, duhet të konsultohem me fizioterapistin e tij. Sepse mund të shkaktojë një pozitivitet në doping”.
“Kur ma shpjegoi, fillova të dridhesha – shtoi vajza, pothuajse moshatare me Vinicius (26 vjeçe ajo, 25 ai) – Mendova: ‘O Zot, a është e mundur që kam përdorur diçka që nuk duhej?’. Betohesha që fillova të dridhesha. Tani, çdo gjë që më shkon në mendje ta përdor, duhet t’ua dërgoj fizioterapistëve të tij. Kështu është. Por edhe për të dalë për darkë, ai nuk ha jashtë. Hamë në shtëpi”.
Virginia Fonseca shpjegoi se ka qenë pikërisht Vinicius ai që i ka kërkuar këtë vëmendje: “Çdo gjë që je duke menduar të përdorësh, duhet të më njoftosh paraprakisht, sepse mund të shkaktojë doping. Për shembull, një krem intim, një pomadë, çdo gjë që mund të bjerë në kontakt me mua, mund të shkaktojë doping. Dhe nëse ndodh, unë mbetem jashtë fushës. Tani, çdo gjë që po mendoj të përdor, duhet t’ia them. Jam shumë e lumtur me të, përpiqem të bëj gjithçka që të funksionojë. Është një marrëdhënie kërkuese: duhet të kesh orar për gjithçka, të ndjekësh gjithçka në mënyrë perfekte.”