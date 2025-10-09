E dashura e Vinicius lexon celularin e zbulon tradhtinë: justifikimi është i turpshëm

Situata në të cilën u gjend Vinicius duket si ajo më klasike e sikletshme nën shenjën e “e dashur, mund ta shpjegoj”, vetëm se, të paktën në rastin e tij, ai nuk mund të thotë se bëhet fjalë për një keqkuptim. “Nuk më vjen turp të pranoj se kam qenë i pakujdesshëm dhe se e kam zhgënjyer”, është fraza e mesazhit me të cilin ai kërkoi falje nga Virginia Fonseca: ai e publikoi të plotë në rrjetet sociale, pavarësisht sikletit për mënyrën se si u përul para të dashurës që zbuloi tradhtinë. Si? Në mënyrën më banale: sulmuesi brazilian i Real Madridit u kap nga e dashura, e cila lexoi një nga mesazhet e shkëmbyera me tjetrën. Me kë? Day Magalhães, një modele braziliane që jeton në Itali.
Mesazhet që e futën brazilianin në telashe
Me zbulimet e saj, ajo e futi futbollistin në telashe: përveçse nxori pjesë nga bisedat, ajo konfirmoi edhe se kishte një lidhje me të, ndërsa ai ishte tashmë i angazhuar me bashkatdhetaren e tij, prezantuese dhe influencuese. Që kur? Që nga maji, thuhet se të dy ishin afruar, dhe edhe tani, pavarësisht se gjithçka doli në dritë, Vinicius nuk e ka bllokuar atë në rrjete sociale.
Trekëndëshi jashtë fushës e vuri në qendër të vëmendjes sulmuesin amerikanolatin, i cili nuk kishte zgjedhje tjetër: gënjeshtra nuk do të vlente për asgjë, mohimi do të ishte edhe më keq. Prandaj, ai bëri të vetmen gjë që mundej: doli me zemrën në dorë dhe kërkoi falje publikisht “pa gënjeshtra”, duke shpresuar që Virginia, me të cilën kishte një lidhje sentimentale, ta besonte. Sepse, siç thotë Vinicius, ai ushqen ndaj saj “shumë dashuri, përkujdesje dhe respekt”. Fonseca, e cila njoftoi ndarjen e saj nga këngëtari brazilian Ze Felipe në majin e kaluar, pak pas lindjes së fëmijës së tyre të tretë, përshkruhet nga lojtari edhe si një “nënë e admirueshme” në përpjekje për ta rifituar.
Postimi i gjatë në Instagram për t’i kërkuar falje Virginias
“Të gjithë kalojmë momente që na bëjnë të reflektojmë dhe të rritemi – lexohet në fillim të postimit. – Kohët e fundit kam përjetuar një situatë që më bëri të reflektoj dhe të kuptoj sjellje që nuk përfaqësojnë atë që dua të jem apo llojin e marrëdhënieve që dua të ndërtoj. Virginia është një grua e pabesueshme, një nënë e admirueshme dhe një person për të cilin ndiej një përkujdesje dhe respekt të jashtëzakonshëm. Që kur jemi njohur, ajo ka ardhur në Madrid tri herë për të më takuar, duke lënë mënjanë rutinën, angazhimet dhe jetën e saj vetëm për të qenë me mua. Kam njohur një nënë të admirueshme dhe një partnere të jashtëzakonshme.”
Megjithatë, gjithçka dukej se po shkonte mirë. Virginia kishte shkuar edhe në Madrid për të ndjekur ndeshjet e Vinicius, duke pozuar madje me fanellën e bardhëve. Jo një të zakonshme, por atë me numrin “shtatë” dhe me emrin e tij në shpinë (siç dokumentohet edhe nga fotot në Instagram). Tani gjërat kanë ndryshuar… braziliani ka provuar të lidhë sërish fijet me një postim të gjatë në “stories”.
“Megjithëse ende nuk ishim zyrtarisht çift, ekzistonte një lidhje e sinqertë. Nuk më vjen turp të pranoj se kam qenë i pakujdesshëm, se nuk reagova në mënyrën më të mirë të mundshme dhe se e kam zhgënjyer. Prandaj dua të kërkoj falje publikisht, me zemër të hapur, sepse kam kuptuar që një marrëdhënie e vërtetë ekziston vetëm kur ka respekt, besim dhe transparencë. Ideja tani është ta fillojmë gjithçka nga e para. Pa gënjeshtra, pa zënka, pa maska. Me shumë dashuri, përkujdesje dhe respekt”.
Jeta sentimentale e Vinicius: i lidhur me 8 gra në muajt e fundit
A do të mjaftojë kjo për të bindur Virginian të mos i kushtojë shumë vëmendje zërave të thashethemeve që qarkullojnë për Vinicius? Në verën e fundit, në fakt, futbollisti është lidhur me një sërë flirtesh (ose të supozuara të tilla) me plot tetë gra, mes tyre modelja spanjolle Victoria Ruiz, modelja venezueliane Isabella Ladera dhe Rachelle Di Stasio, Miss New York USA 2023.